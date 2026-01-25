مدير منظمة الصحة العالمية: الأسباب الأميركية المعلنة للانسحاب من الوكالة "غير صحيحة"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور، في بيان مشترك الخميس، انسحاب واشنطن رسميا من منظمة الصحة العالمية...

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت إن الأسباب التي أعلنتها واشنطن للانسحاب من الوكالة الأممية "غير صحيحة".

وحذّر من أن إعلان الولايات المتحدة هذا الأسبوع انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية "يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أمانا".

وأضاف في منشور على منصة "اكس" "للأسف، الأسباب التي ذُكرت لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية غير صحيحة"، مؤكدا أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة "لطالما تعاملت مع الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء باحترام كامل لسيادتها".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور، في بيان مشترك الخميس، انسحاب واشنطن رسميا من منظمة الصحة العالمية.

واتهما المنظمة بـ"إخفاقات عديدة خلال جائحة كوفيد-19" وبالتصرف "بشكل متكرر ضد مصالح الولايات المتحدة".

ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية بعد سريان قرار الانسحاب الأميركي.