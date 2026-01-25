مقطع فيديو للحظات مقتل المواطن الأميركي في مينيابوليس يناقض رواية إدارة ترامب

انتشر مقطع فيديو ظهر فيه المقتول بنيران عناصر الأمن الفيدرالي، أليكس بريتي، وهو يحاول حماية متظاهرة أوقعها عناصر الأمن أرضًا، قبل أن يُطرح أرضًا، ويُسمع صوت عدّة طلقات ناريّة.

عناصر من الأمن الفيدرالي في مكان جريمة قتل أليكس بريتي (Getty Images)

يناقض ما تظهره لقطات الفيديو للحظة إطلاق عناصر إدارة الهجرة النار على الأميركي، أليكس بريتي، في مينيابوليس السبت، رواية إدارة الرئيس، دونالد ترامب، التي اتهمت الممرض بالتصرف بعنف، وحمل السلاح بغية استهداف عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي بعد الحادثة، إنّ بريتي "اقترب من عناصر شرطة الحدود الأميركية، وبحوزته مسدس نصف آلي عيار 9 ملم"، وأبدى "مقاومة شديدة" عندما حاولوا تجريده من سلاحه.

مقطع فيديو للحظات مقتل المواطن الأميركي في مينيابوليس تناقض رواية إدارة ترامب pic.twitter.com/qoHARIXyaX — موقع عرب 48 (@arab48website) January 25, 2026

ولم يحدد المسؤولون ما إذا كان بريتي يحمل المسدس في يده وقت الحادث.

إلا أنّ مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأميركية، أظهر بريتي وهو يحمل هاتفا بيده، ويُصوّر عناصر الأمن في شارع مُغطى بالثلج، في أثناء توجيهه حركة السير.

وبعد دفع أحد عناصر الأمن متظاهرة أرضا على الرصيف، يُشاهَد بريتي وهو يحول بينهما، قبل أن يُرشّ وجهه بمادة كيميائية.

سحب بعدها عنصر الأمن بريتي وأسقطه أرضا، ثم ظهر في المقطع عدد من العناصر وهم يحاولون تثبيته.

وبعد ثوانٍ، أطلق عناصر الأمن النار في حين كان شرطي يرتدي زيا رماديا، يحاول سحب مسدس من خصر بريتي الجاثي على ركبتيه، والمحاط بعدد من العناصر.

وأطلق عناصر الأمن النار على جسده الهامد مرات عدة بعدما تفرقوا من حوله، إذ سُمع صوت ما لا يقل عن عشر طلقات.

وفي أحد المقاطع المصورة يُسمع رجل يسأل "أين المسدس؟"، في الوقت الذي كان فيه بريتي ملقى على الأرض بلا حراك.

بعد الحادث، نشرت وزارة الأمن الداخلي على منصة "إكس" صورة للمسدس الذي زُعم أنه عُثر عليه بحوزة بريتي. وقالت "يبدو أن هذا موقف أراد فيه شخص ما إحداث أكبر قدر من الضرر، وارتكاب مذبحة بحق ضباط إنفاذ القانون".

لكن والدَي بريتي نددا في بيان لاحق بما وصفاه بأنّه "أكاذيب مقززة"، صادرة عن إدارة ترامب.

وأشارا إلى أن المسدس الذي عُثر عليه بحوزة ابنهم، لم يكن في يده عندما أطلق عليه عناصر الأمن النار.

وقالا في بيان "من الواضح أنه كان أعزل عندما تعرض للهجوم من عناصر إدارة الهجرة، والجمارك الجبناء، والقتلة الذين أرسلهم ترامب".

وأضافا "كان يمسك هاتفه بيده اليمنى، ويرفع يده اليسرى الفارغة فوق رأسه، محاولا حماية المرأة التي طرحتها إدارة الهجرة والجمارك أرضا، في حين رشهما عناصر الأمن برذاذ الفلفل".