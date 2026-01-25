وزير الخزانة الأميركي يكرر تهديد ترامب برسوم باهظة على كندا بعد اتفاقها التجاري مع الصين

أعلن الوزير أن إبرام اتفاق تجارة حرة بين الصين وكندا سيؤدي إلى إضافة رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الكندية، قائلا إنه "لا يمكننا السماح لكندا بأن تصبح منفذا تُغرق عبره الصين السوق الأميركية بسلعها الرخيصة".

صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الكندية؛ إذا مضت أوتاوا في إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين، مكرّرا تهديدا أطلقه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يوم السبت.

وقال بيسنت لقناة "إيه بي سي"، إنه "لا يمكننا السماح لكندا بأن تصبح منفذا تُغرق عبره الصين السوق الأميركية بسلعها الرخيصة".

وكان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قد أعلن خلال زيارة لبكين في 16 كانون الثاني/يناير، تحسنا في العلاقات الثنائية مع الصين، مشيرا إلى "شراكة إستراتيجية جديدة"، واتفاق تجاري أولي بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، يُتوقع أن تخفّض الصين الرسوم على واردات الكانولا من كندا إلى نحو 15% بحلول الأول من آذار/ مارس، بعدما بلغت 84%.

كما ستسمح الصين للزوار الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرة. وفي المقابل، ستستورد كندا 49 ألف مركبة كهربائية صينية، برسوم تفضيلية جديدة تبلغ 6,1%.

ويأتي الاتفاق في خضم حرب تجارية بين الولايات المتحدة وكندا، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما على واردات من جارتها الشمالية.

وعندما سأل مقدم برنامج "ذيس ويك"، جوناثان كارل، بيسنت عمّا إذا كانت واشنطن ستمضي في تهديد ترامب بفرض رسوم نسبتها 100% على الواردات الكندية، قال "هناك احتمال لفرض رسوم 100% إذا أبرموا اتفاق تجارة حرة".

وأضاف أن الرسوم الجديدة ستُفرض "إذا مضوا أبعد من ذلك، وإذا رأينا أن الكنديين يسمحون للصين بإغراق السوق بالسلع".