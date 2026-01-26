الصين ردا على ترامب: الاتفاق التجاري مع كندا لا يستهدف أي طرف ثالث

الخارجية الصينية: "الصين وكندا تبنيان شراكة إستراتيجية من نوع جديد (...) وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث، بل يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم".

من المحادثات بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي في بكين (Gettyimages)

ذكرت الصين الإثنين، أن اتفاقها التجاري الأوليّ الأخير مع كندا لا يستهدف "أي طرف ثالث"، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيلجأ في حال توقيعه إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على منتجات أوتاوا.

ويسعى وزير الوزراء الكندي مارك كارني إلى تأمين أسواق جديدة لمنتجات بلاده في آسيا وأوروبا في ظل الحرب التجارية التي بدأها ترامب.

وفي هذا السياق، أبرم مع الصين في كانون الثاني/يناير الجاري ما وصفه بأنه "اتفاق تجاري أولي لكنّه تاريخي يهدف إلى إزالة العوائق أمام التجارة وخفض الرسوم الجمركية".

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين، سيفرض "تعرفة جمركية بنسبة مئة في المئة" على كل البضائع الواردة منها إلى الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي دوري الإثنين "بالنسبة إلى الصين، يجب أن تقوم العلاقات بين الدول على منطق يكون فيه الجميع رابحا (...) وعلى التعاون لا المواجهة".

وأضاف "الصين وكندا تبنيان شراكة إستراتيجية من نوع جديد (...) وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث، بل يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم".

وأوضح كارني أن الاتفاق الأولي بين بكين وأوتاوا يلحظ سماح كندا بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع بتعرفات جمركية تفضيلية تبلغ 6,1%.

وشرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد، أن الرسوم الجمركية بنسبة 100% التي تحدث عنها ترامب ستُفرض على الواردات الكندية إذا مضت أوتاوا في إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين.

وقال لمحطة "إيه بي سي" التفلزيونية إن الرسوم الجديدة ستُفرض "إذا مضوا أبعد من ذلك"، وإذا سمح الكنديون "للصين بإغراق السوق (الأميركية الشمالية) بالسلع".