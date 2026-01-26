غوتيريش: مجلس الأمن هو الهيئة "الوحيدة" المخولة بفرض قرارات تتعلق بالسلام

قال أمين عام الأمم المتحدة إن مجلس الأمن "في وقت تتزايد المبادرات... الوحيد المخول بموجب الميثاق بالتصرف نيابة عن كل الدول الأعضاء، في مسائل السلام والأمن"

دافع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دور مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة "الوحيدة" المخوّلة بفرض قرارات تتعلق بالسلام، في عالم تسوده "شريعة الغاب".

وقال غوتيريش "في كل أنحاء العالم، تُستبدل سيادة القانون بشريعة الغاب. نشهد انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وازدراء سافرا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أمام المجلس "من غزة إلى أوكرانيا، وفي كل أنحاء العالم، يتم التعامل مع سيادة القانون وكأنها اختيارية"، مشيرا الى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر "التهديد، أو استخدام القوة"، و"يفرض القواعد نفسها على كل الدول، الكبيرة والصغيرة".

ولم يذكر غوتيريش صراحة "مجلس السلام" الجديد الذي أنشأه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويُنظر إليه على أنه منافس للأمم المتحدة، لكنه شدد على المسؤولية "الحصرية" لمجلس الأمن.

وقال إن مجلس الأمن الدولي "في وقت تتزايد المبادرات... الوحيد المخول بموجب الميثاق بالتصرف نيابة عن كل الدول الأعضاء، في مسائل السلام والأمن".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي هيئة أخرى، أو تحالف مؤقت إلزام كل الدول الأعضاء، قانونا، بالامتثال لقرارات متعلقة بالسلام والأمن"، وإن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة "بإصدار الإذن باستخدام القوة".

وتأتي تصريحات غوتيريش بعد أيام من إعلان ترامب إنشاء "مجلس السلام" برئاسته، الذي أُعلن أنه يهدف إلى العمل على حل النزاعات في العالم؛ ما أثار شكوك دول عديدة حول مجلس الأمن الدولي ودوره.

وشدّد غوتيريش على أن "الوقت حان لتجدّد كل الدول التزامها بالاحترام الكامل للقانون الدولي، والوفاء بالوعود، والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".