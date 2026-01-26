في ظل عدائية ترامب لحلفائه: الصين تستقبل ثالث قائد غربي بارز في الآونة الأخيرة

في ظل تحركات ترامب التي تصل إلى العدائية تجاه حلفائه؛ سيكون ستارمر ثالث مسؤول غربي بارز يزور الصين في الآونة الأخيرة، بعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني.

يتوجه كير ستارمر، هذا الأسبوع، إلى الصين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني منذ 2018، مؤكدا بذلك التقارب الحذر بين الطرفين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، بالرغم من استمرار المواضيع الخلافية.

وقال الناطق باسم رئاسة الحكومة، الإثنين، إن ستارمر "سيغادر مساء الثلاثاء، متوجها إلى الصين واليابان".

وتأتي الزيارة في وقت تقدم فيه الصين نفسها كشريك موثوق، ومتمسك بالنظام العالمي، بمواجهة تحركات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي لا يمكن التكهن بها، وتصل إلى حد العدائية تجاه حلفاء بلاده التقليديين، ومن بينهم المملكة المتحدة.

وسيكون ستارمر ثالث مسؤول غربي بارز يزور الصين في الآونة الأخيرة، بعدما استقبل الرئيس شي جين بينغ، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني.

ويعمل ستارمر منذ تسلمه السلطة، في تموز/ يوليو 2024، على تحسين العلاقات مع الصين؛ سعيا لاغتنام الفرص الاقتصادية، التي يمكن أن يقدمها العملاق الآسيوي للاقتصاد البريطاني الذي يعاني ركودا.

وسبق أن زارت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، الصين قبل عام.

لكن الزعيم العمالي في موقف حرج أمام بكين؛ بعدما أعلن مؤخرا أنها تشكل "خطرا حقيقيا" على الأمن القومي البريطاني.

وتتهم لندن باستمرار بكين بالتجسس، إذ خلص تقرير حكومي نُشر في حزيران/ يونيو 2025، إلى أن الصين كثفت في السنوات الأخيرة عمليات التجسس التي تقوم بها، ومحاولاتها لتقويض الديمقراطية، والاقتصاد في بريطانيا.

وهي اتهامات رفضتها السلطات الصينية.

ويتعرض ستارمر لانتقادات شديدة من المعارضة، بسبب محاولاته للتقرب من بكين، كانت آخرها الأسبوع الماضي، حين أعطت الحكومة العمالية الضوء الأخضر لبناء سفارة صينية ضخمة في قلب لندن.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يواجه ستارمر، الذي تراجعت شعبيته بصورة حادة، معارضة داخل معسكره نفسه؛ بسبب بعض خياراته السياسية، وأسلوبه في الحكم، إثر قرار حزب العمال منع ترشح شخصية عمالية تعتبر من خصومه المحتملين في انتخابات فرعية.

توتر العلاقات بين بريطانيا والصين

وشهدت العلاقات توترا بين البلدين بعد "العصر الذهبي" المبني على المبادلات التجارية، الذي روج له رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، في مطلع العقد الثاني من القرن.

ومن الأسباب خلف تدهور العلاقات، انتقادات لندن للسياسة التي تعتمدها بكين في هونغ كونغ للحد من حرية الصحافة، وقمع التظاهرات، وفق ادعائها.

كما يتبادل البلدان الاتهامات بالتجسس، فضلا عن اتهام السلطات البريطانية الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصا تجاه أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ، بشمال غرب الصين.

وستتابع وسائل الإعلام البريطانية عن كثب زيارة ستارمر؛ لمعرفة ما إذا كان سيطرح مع الرئيس الصيني هذه المواضيع، إضافة إلى وضع قُطب الإعلام السابق، المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، جيمي لاي، الذي دين في كانون الأول/ ديسمبر، بثلاث تهم تتعلق بالأمن القومي، والذي ينتظر صدور الحكم عليه.

كما يُتوقع من ستارمر أن يناقش مع الصين دعمها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت امتنعت بكين عن التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد زيارة الصين، سيتوجه رئيس الوزراء إلى اليابان، حيث سيلتقي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايشي، وفق ما أوردت وزارة الخارجية اليابانية.