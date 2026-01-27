إيران تعلن استعدادها لأيّ حرب ومنح الأولوية للحوار

ذكرت ناطقة باسم الحكومة، أنه "في ظل التهديد، نسمع دويّ طبول الحرب في الصحافة الأجنبية، بالطبع، ليست هذه المرة الأولى التي نواجه فيها هذا التهديد، كنا ندرك أننا خضنا من قبل حربا متعددة المراحل".

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، استعدادها التام لأي حرب محتملة بغية حماية مصالحها الوطنية، وشددت في الوقت ذاته على أنها تمنح الأولوية للحوار والاستقرار الإقليمي، لحل المشاكل.

جاء ذلك في تصريحات للناطقة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بمؤتمر صحافي، قالت فيه إن وسائل الإعلام الأجنبية تُروّج لحرب أميركية محتملة على إيران، مضيفة أن ذلك يُثير قلق الشعب الإيراني.

وذكرت أنه "في ظل التهديد، نسمع دويّ طبول الحرب في الصحافة الأجنبية، بالطبع، ليست هذه المرة الأولى التي نواجه فيها هذا التهديد، كنا ندرك أننا خضنا من قبل حربا متعددة المراحل".

وبخصوص الاحتجاجات في إيران وحصيلة الضحايا، قالت مهاجراني: "كما صرّح الرئيس (مسعود بزشكيان)، فإننا ننعي جميع من فقدوا أرواحهم".

وتابعت: "أكثر من 3000 قتيل ليس عددا قليلا، لن ننسى عمليات القتل الوحشية التي تعرضت لها قواتنا الأمنية، لسنا حديثو العهد مع مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأعربت عن ثقتها بأن إيران ستتجاوز هذه الأوقات العصيبة، بالتواصل مع الشعب، مضيفة: "نؤمن بضرورة الخروج من هذه الأزمة عبر الانخراط في حوار مع الشعب والاعتراف بمطالبه المشروعة".

وصرحت بأن الحكومة اتخذت نهجًا مختلفا تجاه الاحتجاجات، وعقدت اجتماعات مع قادة المظاهرات السلمية، وتم فصل بعض مسؤولي الجامعات الذين اتخذوا موقفا متشددا تجاه الطلاب.

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية بشأن الاحتجاجات وأعمال العنف، وإن التقارير المتعلقة بهذا الشأن ستُنشر في الأيام المقبلة.

وفي تعليقها على قيام السلطات بقطع الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات، أشارت مهاجراني إلى أن القرارات المتعلقة بالتهديدات الأمنية، يتخذها المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت في هذا الصدد: "عندما يتعرض أمننا للتهديد، تُتخذ تدابير مختلفة بناءً على تقييم المؤسسات، مع حساب الأضرار المحتملة".

وقالت إن "الرئيس مسعود بزشكيان يؤيد رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، ولكن نظرا للظروف الحالية، ينبغي أن تتولى المجالس الأمنية إدارة القرارات المتعلقة بانقطاع الخدمة".

وتابعت: "يتمتع رجال الأعمال والتجار بوصول محدود إلى الإنترنت. ولكن هذه الفرصة لا تتوفر لعامة السكان حتى الآن".

والسبت الماضي، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت، الجمعة، إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، في ظل التهديد الأميركي لإيران.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، ولاستمرت لأسبوعين.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران والتلويح بمهاجمتها عسكريا، بزعم أنهما تسعيان لحماية المحتجين في إيران.