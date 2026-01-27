البرلمان العراقي يؤجل انتخاب رئيس الجمهورية

أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد، بعد طلب القوتين الكرديتين الرئيسيتين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى توافق حول المرشح، في ظل تعقيدات المشهد السياسي ومسار تشكيل الحكومة المقبلة.

ومنذ أول انتخابات شهدها العراق عام 2005، بعد عامين من الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين، استقرّ عرف سياسي يقضي بأن يتولى رئاسة الحكومة سياسي شيعي، وهو عمليًا رأس السلطة التنفيذية، فيما يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي بمنصب فخري إلى حد كبير، ويتولى رئاسة مجلس النواب سياسي سني.

وتاريخيًا، يدور التنافس على منصب رئاسة الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتخذ من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرًا له، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمركز في مدينة السليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم.

وبموجب تفاهم ضمني بين الحزبين، يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني عادة منصب رئاسة الجمهورية، في حين يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة إقليم كردستان وحكومته.

ويبرز في السباق الحالي مرشحان أساسيان للمنصب، هما وزير الخارجية فؤاد حسين (76 عامًا)، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عامًا)، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، قد حدد يوم 27 كانون الثاني/ يناير موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية، غير أنه أعلن الثلاثاء أنه "تسلّم طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم، لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين"، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وعقب ذلك، أعلن البرلمان في بيان مقتضب أنه "يؤجل عقد جلسته"، دون تحديد موعد جديد.

وبحسب الدستور العراقي، يتعيّن على رئيس الجمهورية، خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه، تكليف رئيس للحكومة يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددًا"، على أن يمنح الرئيس المكلف مهلة 30 يومًا لتشكيل حكومته.

وفي هذا السياق، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابًا شيعية مقرّبة من طهران ويُعد الكتلة الأكبر في البرلمان، السبت، ترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وسبق للمالكي، البالغ من العمر 75 عامًا، أن تولّى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014، لولايتين شهدتا محطات مفصلية في التاريخ الحديث للعراق.

وفي بلد شكّل لعقود ساحة للصراعات الإقليمية، تُعد عملية تشكيل الحكومة مهمة معقّدة، نظرًا لتأثرها بتوازنات ومصالح القوتين النافذتين في العراق، إيران والولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، من تشكيل حكومة عراقية موالية لإيران.

وقال مصدر سياسي عراقي مقرّب من "الإطار التنسيقي" لوكالة "فرانس برس: إن واشنطن نقلت رسالة إلى بغداد مفادها أنها "تستذكر فترة الحكومات السابقة التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق المالكي بصورة سلبية".

وأكد مصدر سياسي عراقي آخر مضمون الرسالة، مشيرًا إلى أن تحالف الإطار التنسيقي "مضى في خياره رغم هذا الاعتراض، مستندًا إلى أن المالكي قادر على جلب موافقة وقبول أميركي".