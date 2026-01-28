إيران تعدم شخصا بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل

أعدمت إيران شخصا بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، ومن بين التهم التي نسبت إليه كانت "التواصل مع الموساد، وتسريب وثائق سرية إلى الطرف المقابل، والمشاركة في نقل مركبات مفخخة بين المدن، وتقديم دعم لوجستي لعمليات تخريبية".

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق حميد رضا ثابت إسماعيل‌ بور على خلفية إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

ونشرت وكالة "تسنيم" للأنباء بيانا أصدرته السلطة القضائية بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق إسماعيل‌ بور المعتقل منذ 28 نيسان/ أبريل 2025.

ووفق البيان شملت التهم الموجهة لإسماعيل‌ بور "التواصل مع الموساد، وتسريب وثائق سرية إلى الطرف المقابل، والمشاركة في نقل مركبات مفخخة بين المدن، وتقديم دعم لوجستي لعمليات تخريبية".

وذكر البيان أنّ حكم الإعدام نُفذ بعد إدانة المتهم بـ"التجسس لصالح جهاز استخبارات لدولة معادية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدّد بعمل عسكري في حال نفّذت إيران عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أو قتلت متظاهرين، قبل أن يتراجع مؤخرًا، مدعيًا أن طهران أوقفت تنفيذ أحكام إعدام بحق 800 معتقل.

فيما نفى المدعي العام الإيراني محمد موحدي، ادعاء ترامب أن "طهران تراجعت عن إعدام 800 شخص" شاركوا بالاحتجاجات، مبينا أن بلاده لم تتخذ هذا القرار من أصله.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، واستمرت أكثر من أسبوعين.

وأفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل 6126 شخصا، بينهم 5777 متظاهرا، و86 قاصرا، و214 من أفراد قوات الأمن، و49 من المارة.

وأوضحت الوكالة التي تمتلك شبكة واسعة من المصادر داخل إيران وتتابع الاحتجاجات يوميا منذ بدايتها، أنها لا تزال تحقق في 17,091 حالة قتل محتملة خلال الاحتجاجات. وأفادت باعتقال ما لا يقل عن 41,880 شخصا.