تدريب شرطة الهجرة موضع تساؤل بعد قتل أميركيَّين في مينيابوليس

في وقت جعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة إحدى أولويات ولايته الثانية في البيت الأبيض، تتركز عمليات "آيس" منذ عدة أسابيع في مينيابوليس، كما أرسلت إلى الولاية تعزيزات من شرطة الحدود...

أعاد مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس برصاص شرطة الهجرة الفيدرالية، الذراع التنفيذية لحملة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للمهاجرين، تأجيج الانتقادات حول كفاءة تدريب عناصرها محدودي الخبرة والمطمئنين إلى غياب المحاسبة.

وقالت السناتورة الجمهورية ليزا موركاوسكي إن مقتل ربة العائلة رينيه غود والممرض أليكس بريتي البالغين 37 عامًا برصاص عناصر إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بفارق ثلاثة أسابيع، فيما كانا يشهدان على العمليات المشددة التي ينفذونها في وضح النهار في الشارع، يطرح "أسئلة جدية داخل الإدارة (الأميركية) بشأن ... تدريب شرطة الهجرة والتعليمات المعطاة لعناصرها للقيام بمهمتهم".

وفي وقت جعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة إحدى أولويات ولايته الثانية في البيت الأبيض، تتركز عمليات "آيس" منذ عدة أسابيع في مينيابوليس، كما أرسلت إلى الولاية تعزيزات من شرطة الحدود.

ودعا حاكم مينيسوتا الديموقراطي تيم والز إلى "سحب هؤلاء العناصر الثلاثة آلاف غير المدربين قبل أن يقتلوا مزيدًا من الأشخاص".

وكتبت حاكمة نيوجرسي الديموقراطية ميشيل شيريل على "إكس": "هؤلاء العناصر الملثمون وغير المدربين لا يجعلون أحياءنا أكثر أمانًا. إنهم يحتلون مدننا ويحضّون على العنف وينتهكون الدستور".

"وضع عالي الخطورة"

ازداد عديد شرطة الهجرة بأكثر من مرتين خلال بضعة أشهر، فانتقل من عشرة آلاف عنصر إلى 22 ألفًا بحسب أرقام وزارة الأمن الداخلي، على وقع حملة تجنيد وطنية تضمنت وعودًا بتقديم علاوات بعشرات آلاف الدولارات للمنتسبين الجدد وزيادة الميزانية بشكل هائل.

ومع انضمام أعداد من المنتسبين الجدد، تم تقليص التدريب الاعتيادي من خمسة أشهر إلى 42 يومًا، ما أثار انتقادات واتهامات بسوء تدريب العناصر قبل إعطائهم أسلحة نارية.

ودافعت وزارة الأمن الداخلي في بيان، الخميس، عن هذه التغييرات، موضحة أنها "بسَّطت التدريب لإزالة التكرار ودمج تقدم تكنولوجي بدون التضحية بالمحتوى الأساسي".

وقالت إن جدول التدريب الممتد لستة أسابيع يركز على "تقنيات التوقيف والتكتيكات الدفاعية وتقنيات إدارة النزاع وخفض التصعيد وسياسة اللجوء إلى القوة واستخدامها الملائم"، منددة بـ"افتراءات وأكاذيب تؤجج الخوف والانقسام".

غير أن مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية أفادت عن منتسبين جدد إلى "آيس" "كانوا سيُستبعدون في عملية تجنيد اعتيادية" أو "غير مؤهلين جسديًا"، نقلًا عن مسؤول في "آيس" طلب عدم كشف اسمه.

وأفاد عبد الناصر عبداللهي، المواطن الأميركي من أصل إثيوبي الذي التقته وكالة فرانس برس في أحد شوارع مينيابوليس، عن شرطيين لم يبدوا له "محترفين"، فيما أشار سائق سيارة أجرة من سكان المدينة رفض كشف اسمه، إلى أنهم يتصرفون "بذهنية المرتزقة".

"وضع عالي المخاطر"

والعنصران اللذان أطلقا النار على رينيه غود وأليكس بريتي هما شرطيان محنكان، بحسب السلطات الفيدرالية. ومطلق النار في الحادث الثاني عنصر في شرطة الحدود.

وشدد جون ساندويغ، مدير "آيس" السابق في عهد الرئيس باراك أوباما، على القصور في إعداد عناصر الجهاز للتعامل مع المتظاهرين، متهمًا وزارة الأمن الداخلي بإحداث "وضع عالي المخاطر".

وكتب: "الأمر بعيد كل البعد عن خبرتهم الاعتيادية. إنهم يعملون في أريزونا في وسط الصحراء، في وسط الليل ... إنهم مدربون على التحرك في بيئة مختلفة تمامًا".

وأضاف: "هؤلاء العملاء لا يضطرون أبدًا إلى مواجهة هذا النوع من الأوضاع".

وقال: "ترسلون هؤلاء العناصر بأعداد كبيرة إلى مدينة مثل مينيابوليس، تشجعونهم، تكلمونهم عن الإفلات المطلق من العقاب، تقولون لهم إنهم يواجهون إرهابيين من الداخل، وإن كل ما يمنعهم من التحرك يعتبر جريمة، هذا ما ينبغي توقعه".

وأعلن رئيس بلدية مينيابوليس الديموقراطي جاكوب فراي أن بعض العناصر سيباشرون مغادرة المدينة، الثلاثاء.

