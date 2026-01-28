تقرير : الخسائر البشرية لطرفَيّ الحرب الروسية - الأوكرانية تقترب من 2 مليون

تضمن التقرير الصادر عن "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" أن الخسائر البشرية الروسية استثنائية بالنسبة لقوة عظمى، وقدّر خسائر الطرفين بـنحو 1.8 مليون، محذّرًا من وصولها إلى مليونين بحلول الربيع، والكرملين ينفي.

حذّر تقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، من أن عدد الجنود الذين قتلوا، أو أصيبوا، أو فُقدوا، لدى طرفي الحرب يمكن أن يصل إلى مليونين بحلول الربيع، وتضمن تسجيل روسيا لأكبر عدد جنود قتلى بالنسبة لأي قوة عظمى، منذ الحرب العالمية الثانية.

وورد في التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، أن روسيا تكبدت خسائر بشرية بواقع 1.2 مليون شخص، من بينهم ما يصل إلى 325 ألف جندي ما بين شباط/ فبراير 2022، وكانون الأول/ ديسمبر 2025.

وأضاف التقرير أنه "على الرغم من المزاعم بوجود زخم في أرض المعركة في أوكرانيا، فإن البيانات تظهر أن روسيا تدفع ثمنا استثنائيا مقابل تحقيق مكاسب ضئيلة، كما أنها تتراجع كقوة عظمى".

وذكر أنه "لم تتكبد أي قوة عظمى، في أي مكان، ما يقترب من حجم هذه الخسارة البشرية، في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية".

وقدّر التقرير أن أوكرانيا، بجيشها وتعداد سكانها الأصغر، تكبدت خسائر بشرية تتراوح ما بين 500 ألف إلى 600 ألف، من بينها ما يصل إلى 140 ألف حالة موت.

وأشار إلى أنه استنادا إلى المعدلات الحالية، فإن حجم الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية معا يبلغ نحو 1.8 مليون، ويمكن أن يصل إلى مليونين بحلول فصل الربيع.

ونفت الكرملين، اليوم الأربعاء، نتائج التقرير؛ بزعم افتقار أشخاص في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إلى المصداقية، وفق "ذا إندبندنت".

وفي سياق العمليات الحربية، اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"هجوم إرهابي"، بعد مقتل 5 مدنيين بقصف روسي لقطار مدني في أوكرانيا.

وقال إن "الهجوم بمسيّرة على قطار مدني سوف يُعتبر عملا إرهابيا محضا في أي دولة".