حاكم المصرف المركزي الكندي: ولّى زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجارتين توتّرًا متصاعدًا، زاده ترامب بتهديد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الواردة منها إلى الولايات المتحدة، لاتفاق تجاري أبرمته مع الصين.

قال حاكم المصرف المركزي الكندي، تيف ماكليم، الأربعاء، إن زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة قد "ولّى"، مكرّرًا التحذير من "تصدّع" النظام العالمي، بسبب سياسات واشنطن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولفت ماكليم إلى أنه "من الواضح تمامًا أن زمن التجارة المفتوحة القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة قد ولّى"، بعد أيام من تحذير رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب من أن نهجه أحدث "تصدّعًا" في النظام الاقتصادي العالمي.

وكان كارني قد دعا، خلال مشاركته الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، القوى المتوسطة إلى توحيد الصفوف في وجه قوى "الهيمنة".

وأثار موقف كارني حفيظة ترامب، الذي توجّه إليه من المنبر نفسه بالقول "إن كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر ذلك يا مارك في المرة المقبلة التي تدلي فيها بتصريحاتك".

وجدّد ترامب، لاحقًا، تلويحه بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة؛ إذا مضت أوتاوا في إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين.

وتعكس التصريحات حدّة التوترات القائمة بين الجارتين في أميركا الشمالية، على الرغم من مكالمة هاتفية جرت الإثنين بين الرئيسين، وصفها كارني بأنها "جيدة".