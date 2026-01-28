واشنطن تفرج عن أموال فنزويلية وتشكك في رودريغيز

أثارت تقارير استخباراتية أميركية، نقلتها مصادر لرويترز، شكوكا حول مدى التزام رودريغيز الكامل بالإستراتيجية الأميركية، وخصوصًا فيما يتعلق بقطع علاقاتها مع حلفاء واشنطن مثل إيران والصين وروسيا، بما في ذلك طرد دبلوماسييهم ومستشاريهم من فنزويلا.

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، أن الولايات المتحدة بدأت الإفراج عن أموال حكومية فنزويلية كانت مجمَّدة بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على كاراكاس منذ عام 2019.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت رودريغيز أن هذه الأموال، التي تعود ملكيتها للشعب الفنزويلي، ستستخدم لتوجيه استثمارات كبيرة لشراء تجهيزات طبية من الولايات المتحدة ودول أخرى، دون أن تكشف عن قيمتها.

ويذكر أن الرئيس المختطف نيكولاس مادورو، كان قد قدر في عام 2022 أن حجم الأموال المجمدة لا يتجاوز 30 مليار دولار. ومنذ اختطاف مادورو، وقعت السلطات المؤقتة مع واشنطن عدة اتفاقيات تتعلق بالتعاون المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة قنوات الاتصال.

وأكدت رودريغيز أن حكومتها تعمل باحترام وتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، على وضع برنامج عمل ثنائي، مشيرة إلى تحسن واضح في العلاقة بين واشنطن وكاراكاس.

ووصف ترامب قيادة رودريغيز بأنها "بالغة القوة"، مشيرا إلى حصول الولايات المتحدة على حصة من إنتاج النفط الفنزويلي، بينما شددت رودريغيز على أن بلادها "ليست تحت وصاية أجنبية".

مع ذلك، أثارت تقارير استخباراتية أميركية، نقلتها مصادر لرويترز، شكوكا حول مدى التزام رودريغيز الكامل بالإستراتيجية الأميركية، وخصوصًا فيما يتعلق بقطع علاقاتها مع حلفاء واشنطن مثل إيران والصين وروسيا، بما في ذلك طرد دبلوماسييهم ومستشاريهم من فنزويلا.

ولم تعلن رودريغيز، التي حضر ممثلون عن تلك الدول مراسم أدائها اليمين في وقت سابق، عن اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن واشنطن تسعى للحد من نفوذ خصومها في نصف الكرة الغربي، بما يشمل فنزويلا، بهدف الاستفادة من احتياطيات النفط الهائلة للبلاد، وتوجيه الحكومة المؤقتة بعيدا عن حلفائها التقليديين.

ويشمل ذلك التخلي عن الدعم الإيراني في إصلاح المصافي، واستغلال خام الصين لسداد الديون، وتقليص الاعتماد على الأسلحة الروسية والدعم الأمني من كوبا.

ورغم ذلك، فإن رودريغيز اتخذت خطوات لإرضاء واشنطن، منها إطلاق سراح سجناء سياسيين والسماح ببيع ما بين 30 و50 مليون برميل نفط أميركيا. وفي الوقت نفسه، أكدت في كلمة لها أنها "اكتفت" من التدخل الأميركي، بينما تواصل إدارة ترمب ممارسة نفوذها على قيادات فنزويلا وتعمل على الحفاظ على التعاون مع المسؤولين العسكريين والأمنيين تحسبا لأي تغييرات محتملة في النهج.