وزير خارجية مصر يبحث مع عراقجي وويتكوف سبل خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستجدات المنطقة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ودعا إلى خفض التصعيد.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، بحسب بيان للخارجية المصرية صباح اليوم الأربعاء، فيما تحشد الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة وتلوح بشن هجوم على إيران.

وقالت الخارجية المصرية، إن عبد العاطي أجرى مؤخرا اتصالين هاتفيين مع عراقجي وويتكوف، و"تناولت الاتصالات المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم".

وذكرت أن عبد العاطي شدد على "ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار".

ودعا إلى "تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".

كما شدد على "أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران".

وزاد بأن هذا الحوار يهدف "للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران ألد أعدائهما بالمنطقة، وتتهمانها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، وبينها توليد الكهرباء.

وتردد واشنطن أن كل الخيارات، بما فيها العسكري، مطروحة على الطاولة للتعامل مع طهران، فيما تتوعد الأخيرة بـ"رد شامل وسريع" في حال تعرضت لعدوان جديد.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتدعي تل أبيب، وهي الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، أن إعادة إيران بناء برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى، الذي تضرر من الحرب الأخيرة، يشكل تهديدا لإسرائيل.

وخلال نحو عامين، عصف عدوان إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط، عبر شنها هجمات على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية مستمرة.

فإلى جانب حرب إبادة بقطاع غزة، شنت تل أبيب حربين على لبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية وتوغلات برية في الجارتين سورية ولبنان، وغارات على اليمن وغارة على قطر.