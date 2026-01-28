وقف عنصرَين فيدراليَّين عن العمل على خلفية قتل المواطن الأميركي في مينيابوليس

أظهر تقرير رسمي أعدته السلطات الأميركية أنّ العنصرَين أطلقا النار على المواطن الأميركي، أليس بريتي، السبت الفائت، خلافًا لادعاءات رسمية سابقة بأنّ بريتي عرضّ رجال الأمن للخطر.

أكد ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية لوكالات الأنباء، الأربعاء، وَقْفَ عنصرَين فيدراليَّين عن العمل، كانا قد شاركا في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المواطن الأميركي، أليكس بريتي في مدينة مينيابوليس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار الناطق إلى أن هذا القرار يُعدُّ إجراءً متّبعًا في مثل هذه الحالات.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بأن أول تقرير رسمي شامل أعدته السلطات الأمنية الأميركية بشأن إطلاق النار، أظهر أن العنصرَين أطلقا النار على بريتي يوم السبت الماضي.

وقالت وسائل إعلام، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي بي إس نيوز"، إن أحد عناصر دوريات الحدود الأميركية أطلق النار على بريتي في البداية، ثم تبعه عنصر من هيئة الجمارك وحماية الحدود، استنادا إلى رسالة إلكترونية تحتوي على التحقيق الأوليّ، أرسلتها الهيئة إلى أعضاء الكونجرس الأميركي.