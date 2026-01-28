11 دولة تدين هدم مقر الأونروا في القدس: خطوة "غير مسبوقة"

وزراء خارجية 11 دولة يدينون هدم إسرائيل مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة، واصفين الخطوة بأنها غير مسبوقة من دولة عضو في الأمم المتحدة، ومحذرين من تداعياتها الخطيرة على العمل الإنساني وحرمة مؤسسات المنظمة الدولية.

أدان وزراء خارجية 11 دولة، في بيان مشترك، قيام إسرائيل بهدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، واصفين الخطوة بأنها "غير مسبوقة" من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة.

واعتبر الوزراء أن هدم المقر يُشكّل "مساسًا خطيرًا" بقدرة الأونروا على مواصلة عملها، مشددين على أن الوكالة تؤدي دورًا "حيويًا ولا يمكن الاستغناء عنه" في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وشدد البيان على الدعم الكامل لنشاط الأونروا، محذرًا من تداعيات تقويض عملها على الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في ظل الأزمات المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية.

والدول الموقّعة على البيان هي: بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، اليابان، النرويج، البرتغال، إسبانيا، وبريطانيا.

وكانت اللجنة الاستشارية للأونروا قد أدانت الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "سابقة خطيرة"، مطالبة تل أبيب بالوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة.

وجاء موقف اللجنة، المكلفة بتقديم المشورة للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان رسمي، عقب اقتحام قوات إسرائيلية مقر الوكالة في القدس، والاستيلاء على المجمع وهدم المباني القائمة داخله.

ووفق البيان، فإن القوات الإسرائيلية رفعت أعلامًا إسرائيلية على المبنى الرئيسي في مجمع الأونروا، في مشهد اعتبرته اللجنة تعبيرًا عن "انتهاك مباشر لحرمة منشآت الأمم المتحدة".

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعددًا من أعضاء الكنيست عن اليمين المتطرف، حضروا إلى الموقع لدعم عملية الهدم والإخلاء، في خطوة تعكس، بحسب البيان، غطاءً سياسيًا رسميًا للإجراء.

وأعربت اللجنة عن "قلق بالغ واستنكار شديد" حيال ما وصفته بـ"الإجراءات التي اتخذتها حكومة إسرائيل"، معتبرة أن هدم مقر الأونروا يشكّل "مساسًا خطيرًا" بقدرة الوكالة على أداء مهامها.

وطالبت اللجنة إسرائيل بـ"الالتزام بتعهداتها الدولية"، والتوقف الفوري عن أي أعمال تستهدف مباني الأونروا، مؤكدة ضرورة احترام ولاية الوكالة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن اللجنة تجدد "دعمها الثابت والراسخ للأونروا"، ولتنفيذ ولايتها الأساسية في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين، إلى حين التوصل إلى "سلام عادل ودائم" في المنطقة.

ووصف مدير الاتصالات في الأونروا، جوناثان فاولر، الخطوة الإسرائيلية بأنها تمثل "مستوى جديدًا من التحدي الصارخ والمتعمد للقانون الدولي"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك في أعقاب خطوات تشريعية وتنفيذية إسرائيلية، إذ أقرّ الكنيست، في نهاية عام 2024، قانونًا يحظر عمل الأونروا في القدس، قبل أن تُلزم الحكومة الإسرائيلية، مطلع عام 2025، الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُعد الجهة الأممية الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين، وتعتمد في تمويلها على مساهمات الدول الأعضاء.