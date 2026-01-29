أميركا: قاضٍ فدرالي يمنع احتجاز لاجئين في وضع قانوني في مينيسوتا

القاضي أشار إلى أن "هذا لا ينهي مخاوف المحكمة"، ورأى أنه "من المحتمل أن تكون إدارة الهجرة والجمارك قد انتهكت أوامر للمحكمة في كانون الثاني/يناير 2026 أكثر مما فعلته بعض الوكالات الفدرالية منذ تأسيسها"...

أصدر قاضٍ فدرالي أميركي قراًرا بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من احتجاز لاجئين لم يحصلوا بعد على وضع الإقامة الدائمة ولكنهم يقيمون بشكل قانوني في ولاية مينيسوتا.

وقال القاضي جون تونهايم في قراره المنشور الأربعاء والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن الإدارة يمكنها مواصلة "التطبيق القانوني لقوانين الهجرة" وفحص وضع اللاجئين.

لكنه أضاف أنها يجب أن تفعل ذلك "من دون اعتقال أو احتجاز" هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني. ولذلك أمر القاضي بالإفراج عن الموقوفين منهم حاليا.

ونشرت إدارة ترامب قوات كبيرة من وكالات أمنية فدرالية لمكافحة الهجرة في مينيسوتا. وفي كانون الثاني/يناير، أطلقت السلطات الفدرالية برنامجًا لإعادة النظر في الوضع القانوني لنحو 5600 لاجئ يقيمون في الولاية ذات التوجه الديموقراطي ولم يحصلوا بعد على بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد).

وتابع تونهايم "للاجئين الحق في التواجد في الولايات المتحدة، والحق في العمل، والحق في العيش بسلام، وقبل كل شيء، الحق في عدم التعرض للخوف من الاعتقال والاحتجاز من دون مذكرة أو سبب في منازلهم، أو أثناء حضورهم الشعائر الدينية، أو عندما يذهبون للتسوق".

وأضاف "تُشكّل أميركا ملاذًا للحريات الفردية في عالم يسوده في أحيان كثيرة الاستبداد والقسوة. إننا نتخلى عن هذا النموذج عندما نُخضع جيراننا للخوف والفوضى".

وينص القرار على "الإفراج الفوري" عن أي لاجئ محتجز على خلفية مراجعة وضعه القانوني.

ويشير إلى أن هؤلاء اللاجئين "خضعوا لفحوص تحقق من الخلفية ومراجعات صارمة" من قبل العديد من الوكالات الفدرالية قبل السماح لهم بالقدوم إلى الولايات المتحدة.

تعليقًا على القرار، قال ستيفن ميلر المستشار البارز للرئيس الأميركي على منصة إكس إن "العرقلة القضائية للديموقراطية لا نهاية لها".

كما انتقد قاضٍ آخر أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة وتجاهلها لأوامر القضاء. وكتب رئيس القضاة الفدراليين في مينيسوتا باتريك شيلتز في أمر اطلعت عليه فرانس برس "لا تضع إدارة الهجرة والجمارك (آيس) قوانينها الخاصة".

واستدعى القاضي المدير بالنيابة لإدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، إلى المحكمة الجمعة بشأن قضية رجل إكوادوري أمر القضاء بالإفراج عنه ولكنه ظل رهن الاحتجاز لمدة أسبوعين.

وقد أطلقت الوكالة سراح الرجل في نهاية المطاف، وتم إلغاء جلسة الاستماع المقررة.

لكن القاضي أشار إلى أن "هذا لا ينهي مخاوف المحكمة"، ورأى أنه "من المحتمل أن تكون إدارة الهجرة والجمارك قد انتهكت أوامر للمحكمة في كانون الثاني/يناير 2026 أكثر مما فعلته بعض الوكالات الفدرالية منذ تأسيسها".