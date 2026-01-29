ارتفاع حصيلة الهجمات الروسية في أوكرانيا إلى 19 قتيلا خلال 24 ساعة

تشهد أوكرانيا هجمات متواصلة تسببت بانقطاع الكهرباء في ذروة الشتاء، في وقت يجري فيه مفاوضون روس وأوكرانيون محاولات للتوصل إلى تسوية وفق خطة أميركية لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة أربع سنوات.

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب العشرات خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا.

ويعكس هذا التصعيد الأخير توسع الضربات الروسية لتطال المناطق المأهولة بالسكان، مما يزيد من الخسائر البشرية ويضاعف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف جنوب أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أعلن مسؤول محلي فجر اليوم الخميس.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تليغرام: "للأسف، قتلت امرأتان ورجل، وأصيب رجل آخر بجروح"، مضيفا أن الغارات دمرت منازل وتسببت باندلاع حرائق.

وتتعرض أوكرانيا لهجمات متواصلة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في ذروة فصل الشتاء، فيما يسعى مفاوضون روس وأوكرانيون للتوصل إلى تسوية بموجب خطة أميركية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.

ومن المتوقع أن تعقد جولة جديدة من المحادثات الأحد المقبل، بحسب ما صرح به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع، بينما تبقى مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق.

كما أفادت السلطات الأوكرانية أن الغارات الجوية التي نفذت ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء أسفرت عن مقتل 16 شخصا في أنحاء البلاد، بينهم ستة قتلوا عندما استهدفت طائرات روسية مسيرة قطار ركاب في شرق أوكرانيا.