استطلاع: الرقابة الأميركيّة على المنصّات الاجتماعيّة للزوّار تهدّد السياحة

أعرب 34% من المشتركين في الاستطلاع عن تضاؤل احتمال زيارتهم للولايات المتّحدة، بسبب قوانين الرقابة المقترَحة، وأشارت التقديرات إلى أنّ هذا قد يكلّف الاقتصاد الأميركيّ خسائر تزيد عن 15 مليار دولار.

تهدّد خطّة أميركيّة لتشديد الرقابة على استخدام الزوّار الأجانب لوسائل التواصل الاجتماعيّ، بخفض الدخل السياحيّ بما يصل إلى 15.7 مليار دولار هذا العام؛ نتيجة عزوف الناس عن زيارة الولايات المتّحدة، بحسب مجموعة معنيّة بقطاع السياحة، الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس العالميّ للسفر والسياحة، شمل مسافرين محتملين إلى الولايات المتّحدة من دول معفاة من التأشيرة، أنّ 34% منهم قالوا إنّهم "سيقلّلون بشكل ملحوظ أو كبير من احتمال زيارتهم للولايات المتّحدة خلال العامين، أو الثلاثة المقبلة"، في حال تطبيق هذا الإجراء.

وقدّر المجلس أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الوافدين الدوليّين هذا العام بمقدار 4.7 مليون زائر، أي بنسبة 24% عن المعدّلات المعتادة، وربما يُقلّل من فرص العمل في قطاع السياحة الأميركيّ بمقدار 157 ألف وظيفة.

ويشمل المقترح الأميركيّ، الذي طُرح في كانون الأول/ ديسمبر، زوّارًا من 42 دولة، من بينها: بريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، واليابان، ممّن لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول للولايات المتّحدة.

وفي الوقت الحاليّ، يكفي هؤلاء المسافرين أن يقدّموا طلبًا للحصول على إعفاء، يُعرف باسم "نظام تصريح السفر الإلكترونيّ"، أو "إستا".

وبموجب القواعد الجديدة، سيصبح جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعيّ، بما في ذلك سجل الاستخدام خلال السنوات الخمس الماضية، جزءًا "إلزاميًّا" من طلبات الحصول على تصريح السفر الإلكترونيّ.

كما سيتعيّن على مقدّمي الطلب استكمال حقول بيانات "مهمّة" أخرى، تشمل أرقام الهواتف خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكترونيّ خلال العقد الماضي، والبيانات الشخصيّة لأفراد العائلة، والمعلومات البيومتريّة.

وقالت رئيسة المجلس، غلوريا غيفارا، في بيان إنّ "أمن الحدود الأميركيّة أمر بالغ الأهميّة، لكن التغييرات المقترحة في السياسة ستضرّ بفرص العمل".

وقد ساهم قطاع السياحة بـ2.6 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركيّ عام 2024، ووفّر أكثر من 20 مليون وظيفة. كما حقّق أكثر من 585 مليار دولار من عائدات الضرائب، أي ما يقارب 7% من إجمالي الإيرادات.