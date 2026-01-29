الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" ويفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، كما فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية وقادة في الحرس الثوري، على خلفية ما وصفه بقمع طهران للاحتجاجات.

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية حملة القمع للاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت مسؤولة في التكتل.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة "إكس"، أنه "لا يمكن للقمع أن يبقى دون ردّ. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوّهم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

وأضافت "أي نظام يقتل الآلاف من شعبه (يكون) يعمل على زواله".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين في إيران بينهم وزير الداخلية وقادة في الحرس الثوري.

وبحسب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل القاري، تطال العقوبات وزير الداخلية إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد.

وأدرج الاتحاد 15 مسؤولا وست كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.