الحرس الثوريّ: قوّة عقائديّة وفاعل محوريّ في إيران

أُسّست "قوّات حرس الثورة الإسلاميّة" عام 1979، وتُعدُّ جزءًا من القوّات المسلّحة الرسميّة، رغم تميّزها بقوّات خاصّة ومتنوّعة. اتّسع نفوذ الحرس الثوريّ مع الوقت، وأصبح مؤثّرًا مركزيًّا في السياسة، والاقتصاد، وهيكليّة اتّخاذ القرارات، ووُصِفَ بأنّه "إمبراطوريّة داخل إمبراطوريّة".

الحرس الثوريّ الإيراني هو قوّة عسكريّة أُنشئت عقب الثورة الإسلاميّة، وأصبحت مع الوقت لاعبًا أساسيًّا في السياسة والاقتصاد. تتّهمها دول غربيّة بالضلوع في نشاطات أمنيّة على أراضيها، وتقول منظّمات حقوقيّة إنّها قادت حملة القمع ضدّ الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقد صنّف الاتّحاد الأوروبيّ، الخميس، الحرس الثوريّ "منظّمةً إرهابيّة"، منضمًّا إلى دول أخرى فعلت ذلك، أبرزها الولايات المتّحدة عام 2019، وكندا عام 2024، وأستراليا عام 2025.

وفي ما يأتي عرض لنشأة الحرس وتركيبته ودوره:

"حراسة الثورة"

أُسِّسَ الحرس الثوريّ، واسمه الرسميّ "قوّات حرس الثورة الإسلاميّة"، بُعيدَ انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني عام 1979، وهو حاليًّا تحت إمرة المرشد الأعلى للجمهوريّة، علي خامنئي.

يُعدّ الحرس جزءًا من القوّات المسلّحة الرسميّة، لكنّه يتمتّع بقوّات ذاتيّة متخصّصة؛ بريّة، وبحريّة، وجوّ-فضائيّة.

وينصّ الدستور الإيرانيّ على أن "تبقى قوّات حرس الثورة الإسلاميّة... راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة، ومكاسبها". ويشير إلى أنّ القانون يعيّن "حدود وظائف هذه القوّات، ونطاق مسؤوليّاتها في ما يخصّ نطاق مسؤوليّة القوّات المسلّحة الأخرى ووظائفها، مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخويّ في ما بينها".

وجعل دستور الجمهوريّة الإسلاميّة من "الإيمان والعقيدة أساسًا وقاعدة" لتجهيز قوّاتها المسلّحة، وشدّد على أنّ الأخيرة لا تلتزم "بمسؤوليّة الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضًا أعباء رسالتها الإلهيّة، وهي الجهاد في سبيل الله، والجهاد من أجل بسط حاكميّة القانون الإلهيّ في العالم".

ويوضح الباحث في "مركز الدراسات الإيرانيّة"، كليمان تيرم، أنّ الحرس الثوريّ هو "جيش يضمّ من 150 ألفًا إلى 180 ألف عنصر في خدمة عقيدة".

وبحسب مصدر دبلوماسيّ غربيّ، يناهز عديدُ الحرس 200 ألف شخص، ويؤدّي، إضافة إلى البعد العقائديّ، "وظيفة جيش من النخبة يشمل قوّات بريّة، وبحريّة، وجوّ-فضائيّة، لكنّها تحظى بتدريب، وتجهيزات، ورواتب أفضل من الجيش".

وشكّل الحرس الثوري عبر "فيلق القدس"، حلقة الربط بين إيران والقوى الحليفة لها في المنطقة المنتسبة إلى "محور المقاومة" المناهض لإسرائيل والولايات المتّحدة، مثل حزب الله في لبنان، وحركة حماس في غزّة، وفصائل مشاركة في الحشد الشعبيّ العراقيّ، والحوثيّين في اليمن.

ذراع اقتصادية

توسّع نطاق نفوذ الحرس بشكل كبير خلال العقود الماضية، وبات مساهمًا محوريًّا في الاقتصاد، والسياسة، وهيكليّة اتّخاذ القرار في الجمهوريّة الإسلاميّة.

والتحق العديد من كوادره السابقين بمختلف مراكز الحكم، وأصبح "مقرُّ خاتم الأنبياء" التابع له، أحد أبرز الفاعلين في مجال البناء، والمقاولات، مع مشاريع تمتدّ من التعدين، والبنى التحتيّة إلى استخراج النفط.

وكانت للحرس علاقات معقّدة أحيانًا مع مسؤولين كبار، مثل الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021)، الذي أبدى رغبته في تقليص نفوذ الحرس، خصوصًا في الاقتصاد.

ويقول الباحث في مؤسسة "جان جوريس"، دافيد خلفا، إنّ الحرس الثوريّ هو "إمبراطوريّة ضمن إمبراطوريّة".

تنامى دور الحرس الثوريّ على مدى الأعوام بشكل كبير داخل إيران، متجاوزًا الشقّ العسكريّ ليشمل: السياسة، والاقتصاد، وقطاعات حيويّة.

ويضيف خلفا أنّ الحرس "يسيطر عمليًّا على الاقتصاد الإيرانيّ"، مقدّرًا موازنته السنويّة بما بين ستّة مليارات وتسعة مليارات دولار، أي نحو 40% من الميزانيّة العسكريّة الرسميّة لإيران.

وللحرس جهاز استخبارات هو "الأقوى لدى النظام الإيرانيّ"، بحسب المصدر ذاته.

وإضافة للعديد العسكريّ، تتبع للحرس قوّات التعبئة، "الباسيج"، التي يقدّر عدد أفرادها بما بين 600 ألف و900 ألف شخص، بحسب مراكز بحوث أميركيّة.

حملة القمع

وبحسب تقرير بحثيّ نشره مركز "متّحدون ضد إيران نوويّة"، مقرّه في الولايات المتّحدة، يؤدّي مقرّ "ثار الله"، وهو قيادة الحرس لطهران ومحيطها، الدور الأهمّ "في منظومة الحرس الثوريّ الأمنيّة والقمعيّة"، ويتولّى التنسيق بين "الاستخبارات، والشرطة، والباسيج، ووحدات الحرس الثوريّ، بطريقة تضمن أن لا يكون القمع مرتجلًا، لكن محسوبًا".

ويشير التقرير إلى أنّ هذه القيادة "تؤدّي دور العقل العملاتيّ للنظام خلال فترات الاضطرابات".

ويسمّي خامنئي كبار القادة في الحرس، وهو حاليًّا بإمرة محمد باكبور الذي عُيّن قائدًا له في حزيران/ يونيو 2025، عقب مقتل حسين سلامي في بداية الحرب الإسرائيليّة على إيران.

وخلال إحياء "يوم الحرس" في 22 كانون الثاني/ يناير، حذّر باكبور إسرائيل والولايات المتّحدة من مغبّة "الحسابات الخاطئة"، ودعاهما إلى "استخلاص العبر من تجارب التاريخ، وما تمّ تعلّمه خلال حرب الأيّام الـ12 التي فُرضت (علينا)، لتفادي مصير أكثر إيلامًا".

وقال إنّ "الحرس الثوريّ الإيرانيّ، وإيران العزيزة أصابعهما على الزناد، وهما على أهبة أكثر من أيّ وقت مضى، وعلى استعداد لتنفيذ الأوامر، والتدابير الصادرة عن القائد الأعلى المفدّى"، في إشارة إلى خامنئي.