قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق "ألف مسيّرة" بقواته ويتعهد بـ"رد ساحق" على أي ضربة

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي يعلن إلحاق ألف مسيّرة إستراتيجية مصنّعة محليًا بالقوات، مؤكدًا الجاهزية للردّ على أي ضربة، بالتزامن مع تصعيد أميركي وتحذيرات روسية من استخدام القوة ومساعٍ تركية للوساطة.

أعلن قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الخميس، إلحاق "ألف مسيّرة إستراتيجية" بقواته، متعهدا الرد بشكل "ساحق" على أي ضربة، وذلك في وقت تهدد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل التلفزيون الرسمي عن حاتمي قوله "بناء على التهديدات التي نواجهها، فإن الحفاظ على المزايا الإستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي غزو ومعتدٍ هو دائما على جدول أعمال الجيش".

وأضافت القناة أنه تمّ، بناء على توجيه من حاتمي، إلحاق "ألف مسيّرة إستراتيجية" مصنعة محليا بالأفواج القتالية، بما يتماشى مع "التهديدات الجديدة والخبرات المكتسبة خلال الحرب" مع إسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي.

وعلى صلة، اعتبرت الرئاسة الروسية، الخميس، أن إمكانات إجراء مفاوضات مثمرة حول الملف الإيراني "لم تُستنفد بعد"، عقب تهديد ترامب طهران من أن "الوقت ينفد" لتفادي ضربة عسكرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي "من الواضح أن إمكانات التفاوض لم تُستنفد بعد". ودعا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة لحلّ هذا الخلاف".

وأضاف أن "أي استخدام للقوة لن يؤدي سوى إلى إثارة الفوضى في المنطقة وستكون له عواقب خطيرة للغاية". فيما حذّر ترامب من أن الولايات المتحدة "مستعدة وراغبة وقادرة" على ضرب إيران "إذا لزم الأمر".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن قوات بلاده "مستعدة، وإصبعها على الزناد، للردّ فورا وبقوة على أي عدوان من البرّ والبحر والجو"، وسط مساع تركية للتوسط بين طهران وواشنطن