لندن وبكين تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية رغم الخلافات

زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بكين، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، ومناقشة القضايا الخلافية، في خطوة تمثل أول زيارة لرئيس حكومة بريطاني للصين منذ عام 2018.

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائهما في بكين، اليوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة على الساحة الدولية.

وقال ستارمر قبيل اللقاء في قصر الشعب إن الخلافات القائمة بين لندن وبكين يجب ألا تعيق تطوير التعاون الثنائي، مشددا على أن الصين تمثل لاعبا محوريا عالميا، وأن من الضروري بناء علاقة أعمق تتيح توسيع مجالات التعاون وإقامة حوار جاد حول القضايا الخلافية.

من جهته، أكد الرئيس الصيني أن على الصين والمملكة المتحدة، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن وقوتين اقتصاديتين كبيرتين، تعزيز الحوار والتعاون في مجالي الأمن الدولي والاقتصاد.

وتأتي زيارة ستارمر، التي تستمر ثلاثة أيام، في إطار مساعي الحكومة البريطانية لإعادة تنشيط علاقاتها مع بكين، في ظل تغيرات تشهدها التحالفات الدولية وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس حكومة بريطاني إلى الصين منذ عام 2018.

وأشار ستارمر إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستبقى من أوثق الشراكات لبريطانيا، خاصة في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تجاهل الصين لا يخدم المصلحة الوطنية، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يبحث ستارمر خلال زيارته سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بالأمن القومي وقضايا خلافية، من بينها أوكرانيا وهونغ كونغ وحقوق الإنسان.

كما سيلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ويشارك في توقيع عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين عبر بحر المانش.

ويختتم ستارمر جولته بزيارة قصيرة إلى اليابان، في ظل توتر تشهده العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.