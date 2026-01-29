موجز أخبار العالم الخميس: إيران في الواجهة وارتفاع سعر النفط والطلب على الذهب

في ما يلي أدناه موجز أخبار العالم حتى الساعة الرابعة من عصر الخميس، أبرزها إيران وتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على النفط والذهب، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا الدولية.

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس فرض عقوبات على مسؤولين في إيران بينهم وزير الداخلية وقادة في الحرس الثوري وتصنيف الأخير "منظمة إرهابية"، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

من جهته، أعلن قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي الخميس إلحاق "ألف مسيّرة إستراتيجية" بقواته، متعهدا الرد بشكل "ساحق" على أي ضربة، وذلك في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا في الجمهورية الإسلامية.

واعتبرت الرئاسة الروسية الخميس، أن إمكانات إجراء مفاوضات مثمرة حول الملف الإيراني "لم تُستنفد بعد"، عقب تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران من أن "الوقت ينفد" لتفادي ضربة عسكرية.

وفي السياق نفسه، يُتوقع أن تعرض أنقرة التوسط بين واشنطن وطهران خلال استضافتها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، بحسب ما أفاد المسؤول.

وتعتزم تركيا اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران بشكل يؤدي إلى "سقوط النظام" في طهران، بحسب ما أفاد مسؤول تركي الخميس.

النفط والذهب

تجاوز سعر نفط برنت عتبة 70 دولارا للبرميل الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر، في ظل اضطرابات جيوسياسية مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بضربة عسكرية.

ووصل الطلب العالمي على الذهب إلى مستوى غير مسبوق في العام 2025 على أساس سنوي، بعد مسارعة المستثمرين والمصارف المركزية إلى شراء هذا النوع من الأصول الآمنة لحماية أنفسهم من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي الخميس.

كييف/موسكو

أعلنت كييف الخميس أنها تسلّمت من روسيا ألف جثة لأشخاص قالت موسكو إنهم جنود أوكرانيون قضوا أثناء القتال.

وفي شأن متصل، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في موسكو الخميس، وذلك بين جولتين من المحادثات في أبو ظبي بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع في أوكرانيا.

وأعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" التي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، الخميس أنها وقعت اتفاقية مع شركة "كارلايل غروب" الأميركية لبيع أصولها في الخارج.

مينيابوليس (الولايات المتحدة)

أعلن توم هومان مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه يعمل على إرساء القانون والنظام في مدينة مينيابوليس بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل أميركيين اثنين على يد عناصر أمن فيدراليين.

وفي انتكاسة لحملة ترامب على الهجرة، أصدر قاضٍ فدرالي الأربعاء قرارا بوقف إجراءات احتجاز اللاجئين في مينيسوتا ممن ينتظرون البتّ في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، وأمر بالإفراج عن المحتجزين منهم.

بروكسل

قال وزير الخارجية الدنماركي الخميس إنه "أكثر تفاؤلا" بعد انطلاق محادثات فنيّة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.

بكين

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس في بكين على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في سياق التوترات العالمية ورغم استمرار خلافات بارزة بينهما.

وأكدت بكين الخميس أن محاولات احتوائها "محكومة بالفشل"، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن إعطائها الأولوية لردع الصين مع الحفاظ على علاقات ثنائية ودية.

صنعاء

قرّر برنامج الأغذية العالمي تسريح جميع موظفيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن بنهاية آذار/مارس المقبل، على مأ أفاد مسؤول في الأمم المتحدة الخميس.

واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن على الاحتياطي الفيدرالي أن "يخفض بشكل كبير" وفوري معدلات الفائدة بعدما أبقاها دون تغيير.

نيويورك (الولايات المتحدة)

فتحت شرطة نيويورك تحقيقا في جريمة كراهية محتملة بعدما صدم رجل بسيارته مدخل مركز لليهود المتشددين مساء الأربعاء، على ما أفادت مفوضة الشرطة.

وأصدرت محكمة أميركية الأربعاء حكما بالسجن 15 عاما بحق أميركي أدين بالتورط في مخطط لاغتيال الصحافية الإيرانية - الأميركية مسيح علي نجاد المعروفة بانتقاداتها الشديدة للسلطات في طهران.

نيروبي

أعلنت الولايات المتحدة الخميس استئناف توزيع المساعدات الغذائية في الصومال، بعد أسابيع من هدم مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي تموله واشنطن في ميناء مقديشو.

أديس أبابا

دارت اشتباكات في الأيام الأخيرة بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي، بحسب ما أفادت عدة مصادر الخميس، بينما تمّ تعليق الرحلات الجوية إلى الإقليم، في ظل مخاوف من تجدد المعارك في المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا بعد حرب دامية شهدتها في العام 2022.

الجزائر

أعلن الجيش الجزائري الخميس أنه قتل ثلاثة "مهربي مخدرات مسلحين" مغاربة وتوقيف رابع مساء الأربعاء بولاية بشار الحدودية مع المغرب.

لشبونة

أودت العاصفة كريستين بخمسة أشخاص في البرتغال وتسببت بانقطاع الكهرباء عن نحو 450 ألف مشترك الخميس، بعد أكثر من 24 ساعة من اجتياحها وسط البلاد وشماله.

باريس

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إعادة الأعمال والتحف الفنية والتراثية التي تعود للحقبة الاستعمارية، إلى بلدانها الأصلية.

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)

تتطلع شركة "سبايس إكس" للاستكشاف والنقل الفضائي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في منتصف حزيران/يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء، وذلك تزامنا مع حدث فلكي نادر، إضافة إلى تاريخ عيد ميلاد مؤسسها إيلون ماسك الذي يسعى لجمع مبلغ قياسي قدره 50 مليار دولار.