ترامب يعلن عن محادثات بين واشنطن وكوبا لتنظيم إمدادات النفط

يشرع الطرفان في محادثات بشأن إمدادات النفط، بعد التهديد الأميركي بعملية عسكرية تشبه ما جرى في فنزويلا، وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على أي جهة توفر النفط لكوبا.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ بلاده شرعت في محادثات مع "مسؤولي" كوبا، لتنظيم إمدادات النفط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف في تصريحات صحافية، السبت، أنّه "من المحتمل أن يأتوا إلينا (المسؤولون الكوبيون) لرغبتهم في إبرام اتفاق".

وقال: "وبذلك ستصبح كوبا حرة مرة أخرى".

وتابع ترامب: "نجري محادثات مع كوبا"، متجنبًّا الإجابة عن أسئلة صحافيين بشأن مستوى المحادثات، وتوقيتها، والتواصل الذي أجرته بلاده مع كوبا.

وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بإمكانية توصل واشنطن إلى اتفاق ما مع كوبا.

وكان ترامب قد وقّع أمرًا رئاسيًّا، في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع أو توفر النفط لكوبا، وذلك بعد أن صرح مطلع الشهر ذاته، بأنّ كوبا قد تكون الهدف المحتمل التالي بعد فنزويلا.

إذ شنّ الجيش الأميركي، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، هجومًا على فنزويلا، في خطوة وُصفت بأنّها انتهاك للقانون الدولي، وأسفرت عن سقوط قتلى، واختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى الولايات المتحدة.