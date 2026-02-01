خامنئي: أي هجوم أميركي على إيران سيشعل حربا إقليمية

في ذروة التهديدات الأميركية والانتشار العسكري المتزايد في الشرق الأوسط، لوّح المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بإمكان تحوّل أي مواجهة مع الولايات المتحدة إلى حرب تتجاوز حدود إيران وتشعل المنطقة.

حذّر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، من اندلاع حرب إقليمية في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران، وذلك في ظلّ انتشار عسكريّ أميركي كبير في المنطقة وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي قوله "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية". وشبّه خامنئي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بـ"الانقلاب"، بينما أفادت تقارير باعتقال عشرات الآلاف.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي قوله إن المحتجين "هاجموا الشرطة والمباني الحكومية والمؤسسات الرسمية وثكنات الحرس الثوري والجيش والمصارف والمساجد وأحرقوا المصاحف"، مضيفا أن المحاولة "فشلت".

وقال خامنئي "على الأميركيين أن يعلموا أنه إذا أشعلوا حربًا، فإنها هذه المرة ستكون حربًا إقليمية". وأضاف خامنئي خلال لقاء شعبي، أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية وحازمة لكل من يشنّ هجوماً عليه أو يؤذيه".

وأشار إلى أن إرسال حاملات الطائرات والمدمرات والقطع الأميركية إلى المنطقة "ليس أمرًا جديدًا"، لافتا إلى أنه "في الماضي أيضًا كان الأميركيون يكرّرون في تصريحاتهم التهديد، ويقولون إن خيار الحرب مطروح على الطاولة".

وعن تهديدات ترامب لإيران، قال خامنئي: "هذا الشخص أيضًا يكرّر الادعاء بأننا جلبنا الحاملات وغيرها... لا ينبغي إخافة الشعب الإيراني بهذه الأمور، فالشعب الإيراني لا يتأثر بمثل هذه التهديدات". وشدد على أن إيران لن تبدأ أي حرب ولن تهاجم أي بلد "لكن الشعب الإيراني، في مواجهة من يعتدي عليه أو يؤذيه، سيوجّه له ضربة قوية".

وفي إشارة إلى ما شهدته إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة في ليلتي 8 و9 من كانون الثاني/ يناير الماضي، قال خامنئي إن "الفتنة الأخيرة كانت تشبه انقلاب"، مضيفا أنه "تم قمع الانقلاب وكان هدفهم تدمير المراكز الحساسة والمؤثرة في إدارة الدولة ولهذا السبب هم هاجموا الشرطة والمؤسسات الحكومية ومقرات الحرس والبنوك والمساجد وأحرقوا المصحف"، مؤكدا أنهم "هاجموا مراكز تدير الدولة وهذا كان يشبه انقلابا".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، السبت، إن طهران "تتحدث" إلى واشنطن، بينما أكد نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب لن تكون في صالح الطرفين أو الشرق الأوسط، وذلك وسط جهود دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل التوتر.

في غضون ذلك، تحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن "تقدم" نحو تفاوض مع الولايات المتحدة، مع استضافته في طهران وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبعد لقائه في موسكو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

الحرس الثوري الإيراني يستبعد حربا جديدة

في غضون ذلك، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، إن احتمال اندلاع حرب جديدة ضد بلاده "مستبعد"، معتبرًا أن التهديدات المطروحة تندرج في إطار ما وصفه بـ"العمليات النفسية".

وتوازيا مع الجهود الدبلوماسية، حذّر قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، من شنّ أي هجوم، مشددا على أن قوات بلاده في حالة تأهّب في مواجهة التعزيزات العسكرية الأميركية التي نشرت في منطقة الخليج.

وأثارت التعزيزات مخاوف لدى دول إقليمية من اندلاع حرب تفاقم الوضع في المنطقة. ويهدد ترامب منذ أسابيع بالتدخل عسكريا في إيران على خلفية حملة قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إن طهران "تتحدث إلينا، وسنرى إذا كان بإمكاننا القيام بشيء، وإلا سنرى ما سيحصل". وكرر القول إن "لدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك". وأضاف "إنهم يفاوضون"، مشيرا إلى أن واشنطن لم تطلع حلفاءها في المنطقة على خطط محددة لتوجيه ضربات لإيران.

وكان ترامب قد قال، الجمعة، إنه يتوقع أن تسعى إيران إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بدلا من مواجهة عمل عسكري أميركي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، من تركيا، أن طهران مستعدة لمفاوضات نووية "إن كانت عادلة ومنصفة" و"على قدم المساواة"، لكن "القدرات الصاروخية والدفاعيّة الإيرانية لن تكون محل تفاوض".

وتكثفت في الأيام الأخيرة الاتصالات والزيارات الدبلوماسية بين إيران وأطراف تربطها علاقات بواشنطن. وقال بزشكيان في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن طهران "لم تبحث أبدا ولن تبحث في أي حال عن الحرب، وهي على قناعة عميقة بأن الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية.

وأفادت الدوحة، التي شكّلت في مراحل عدة سابقة، قناة لتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، بأن وزير خارجية قطر عرض مع لاريجاني، السبت، "الجهود المستمرة لخفض التصعيد"، وكرر تأييدها "لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان لاريجاني قد شدد في تصريحات صدرت عنه في وقت سابق، السبت، أنه "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات (هي) في تقدم".