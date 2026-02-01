محادثات أميركية روسية "بناءة" وأوكرانيا تعاني انقطاعا واسعا للكهرباء

وصف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاجتماع بأنه "مشجّع" معتبرا أنه "يُظهر أن روسيا تبذل جهودا من أجل السلام في أوكرانيا".

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، السبت، أنه أجرى محادثات "بنّاءة" في فلوريدا مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، في إطار الوساطة الأميركية الرامية إلى وضع حدّ للحرب في أوكرانيا التي شهدت انقطاعات واسعة للكهرباء.

وجاء الاجتماع قبل يوم واحد من الموعد المقرر لجولة ثانية من المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس وأميركيين في أبو ظبي لمناقشة خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقال ويتكوف عبر منصة "إكس": "عقد المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف (السبت) في فلوريدا اجتماعات مثمرة وبناءة كجزء من جهود الوساطة الأميركية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني".

ووصف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاجتماع بأنه "مشجّع" معتبرا أنه "يُظهر أن روسيا تبذل جهودا من أجل السلام في أوكرانيا".

وأوضح أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وجاريد كوشنر صهر ترامب، وكبير مستشاري البيت الأبيض جوش غرينباوم شاركوا في المحادثات.

مفاوضات في أبو ظبي اليوم؟

وكان ديميترييف، كبير المبعوثين الاقتصاديين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى ويتكوف وكوشنر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أجرى محادثات مع مفاوضين أميركيين بشأن أوكرانيا خلال زيارة إلى ميامي في كانون الأول/ديسمبر.

وعقدت موسكو وكييف وواشنطن محادثات في أبو ظبي يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير، أعلن في ختامها الاتفاق على عقد جولة ثانية اليوم الأول من شباط/فبراير. وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من الأسبوع إلى احتمال إرجاء هذه الجولة بسبب التوترات الأميركية-الإيرانية.

وتحدث زيلينسكي السبت عن استعداد كييف للقاءات دبلوماسية "الأسبوع المقبل"، ما يزيد من الشكوك حول انعقاد محادثات أبو ظبي الأحد.

وقال في كلمته اليومية "نحن على اتصال دائم بالجانب الأميركي وننتظر المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماعات القادمة. أوكرانيا مستعدة للعمل بجميع الصيغ".

وأضاف الرئيس الأوكراني "من المهم أن تُعقد هذه الاجتماعات وأن تُفضي إلى نتائج ملموسة. ونحن نعتمد على اجتماعات الأسبوع المقبل ونستعد لها".

وكانت الجولة السابقة في أبو ظبي، أول مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكرانيين بينهما بشأن خطة اقترحها ترامب لإنهاء الحرب.

وتقول واشنطن إن كلا الجانبين قريبان من اتفاق. لكن كييف تؤكد عدم التوصل بعد إلى تسوية بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالسيطرة على الأراضي بموجب اتفاق سلام. ويعدّ التنازل عن أراضٍ في شرق أوكرانيا مطلبا أساسيا لموسكو.

انقطاع للكهرباء في أوكرانيا

وتوازيا مع جهود التفاوض، أعلن الكرملين الجمعة أن بوتين وافق على وقف مؤقت للغارات على كييف لأسبوع ينتهي الأحد في الأول من شباط/فبراير، بناء على طلب من نظيره الأميركي.

وتضررت شبكة الطاقة في أوكرانيا بشدة جراء القصف الروسي المتكرر. وفي الأسابيع الأخيرة، انقطعت الكهرباء والتدفئة عن مئات الآلاف من السكان بشكل متكرر خلال شتاء قاسٍ شهد انخفاض الحرارة إلى 15- درجة مئوية وأقل.

ورغم تعليق عمليات القصف الروسي، عانت أوكرانيا مجددا من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي السبت بسبب "خلل تقني" في شبكتها، ما أدى خصوصا إلى توقف كامل لمترو كييف لأول مرة منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن الانقطاع الطارئ للتيار في مناطق عدة كان ضروريا لتجنب تضرر المعدات.

وأعلنت ظهرا عن عودة التيار الكهربائي إلى البنى التحتية الأساسية في كييف، ومنطقة دنيبروبيتروفسك. كما عادت الكهرباء إلى المنازل في أوديسا، وخاركيف، وجيتومير، بحسب الوزارة.

في وقت سابق، أشارت شركة تشغيل الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو" إلى أنه تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في كييف ومحيطها، وكذلك في مناطق جيتومير، وخاركيف، وتشيركاسي وتشيرنيفتسي.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميغال، إن المفاعلات في محطات الطاقة النووية قد تم "تفريغها"، ما أدى إلى انخفاض في إنتاجها، وهو إجراء طارئ عندما تكون سلامة الشبكة مهددة.

وشهد موقع محطة تشيرنوبيل النووية السابقة الذي لا يزال بحاجة إلى التغذية بالكهرباء، خاصة لتشغيل أنظمة التحكم، انقطاعا قصيرا للتيار، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطمأنت الوكالة إلى غياب "تداعيات مباشرة متوقعة على السلامة النووية"، لكنها نبّهت من أن "الوضع العام لا يزال محفوفا بالمخاطر".

كما شهدت أجزاء من مولدافيا، الدولة الواقعة على حدود أوكرانيا الغربية، انقطاعا جزئيا للتيار لساعات السبت.