وزير الخارجية الإيراني: واثق من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن ومستعدون للحرب حال فشلها

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن طهران مستعدة للحرب في حال فشلها.

ملصق يشير إلى تفاوض مع واشنطن من أحد شوارع طهران (Getty Images)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن طهران مستعدة للحرب في حال فشلها.

وقال عراقجي في تصريحات أدلى بها لـ"سي إن إن": "واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي".

وأضاف: "فقدنا الثقة بواشنطن كشريك تفاوضي لكن تبادل رسائل عبر دول صديقة يسهل إجراء محادثات مثمرة".

وأشار إلى أن "التركيز يجب أن ينصب على قدرات #إيران النووية ودعونا لا نتحدث عن أمور مستحيلة ولا نضيع الفرصة".

وذكر أن "التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق، حتى في فترة وجيزة".

وتابع عراقجي: "طهران تتوقع رفع العقوبات الأميركية، واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".

وفي حين أشار إلى ثقته بإمكانية التوصّل لاتفاق، قاال في الوقت ذاته: "مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات، والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح".

وقال إن "الحرب ستكون كارثة على الجميع، والقواعد الأميركية في المنطقة ستكون أهدافا".