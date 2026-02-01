12 قتيلا في ضربة بمسيّرة روسية طالت حافلة تقل عمال منجم في أوكرانيا

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أولكسندر غانزا، على تطبيق "تلغرام": "سقطت طائرة مسيّرة معادية بالقرب من حافلة نقل تابعة لشركة في منطقة بافلوغراد، وتشير التقديرات الأولية إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة سبعة آخرين".

قضى 12 شخصًا على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيّرة طال حافلة تقلّ عمّال منجم في منطقة دنيبروبيتروفسك، بوسط شرق أوكرانيا، الأحد، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأفادت الشرطة أن الحافلة كانت تسير في محيط بلدة تيرنيفكا، التي تبعد حوالى 65 كيلومترًا عن خطّ المواجهة.

وقالت شركة "ديتيك"، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، إن القتلى كانوا عائدين من إحدى منشآت التعدين التابعة لها في المنطقة، بعدما أنهوا نوبتهم.

وأظهرت صور نشرتها إدارة الطوارئ الأوكرانية ما يبدو أنها حافلة فارغة، وقد تحطّمت نوافذها الجانبية والأمامية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أولكسندر غانزا، على تطبيق "تلغرام":

"سقطت طائرة مسيّرة معادية بالقرب من حافلة نقل تابعة لشركة في منطقة بافلوغراد، وتشير التقديرات الأولية إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة سبعة آخرين".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق، على الفور، من ملابسات الهجوم.

وكان غانزا قال، في منشور سابق، إن هجومًا بطائرة مسيّرة الليلة الماضية أسفر عن مقتل رجل وامرأة في مدينة دنيبرو، بوسط أوكرانيا.

وتزامن الهجومان مع انتهاء الوقف الروسي أحادي الجانب للضربات على أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الخميس أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على وقف الضربات على كييف و"مدن مختلفة" لأسبوع، انتهى الأحد.

وفي وقت سابق الأحد، ضربت طائرة مسيّرة روسية مستشفى للولادة في منطقة زابوريجيا، جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان كانتا تخضعان لفحوص طبية، بحسب ما قال حاكم المنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الأحد، في منشور على مواقع التواصل، إن روسيا أطلقت، في شهر كانون الثاني/يناير، أكثر من ستة آلاف مسيّرة، وخمسة آلاف مقذوف جوّي، و158 صاروخًا.