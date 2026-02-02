إرجاء المحادثات الروسية الأوكرانية بأبو ظبي إلى الأربعاء والخميس

أرجأت المحادثات الروسية الأوكرانية في أبو ظبي إلى يومي الأربعاء والخميس بعدما كان من المقرر عقدها أمس الأحد.

أكدت روسيا، الإثنين، أن جولة المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي كان مقررا عقدها الأحد، أُرجأت إلى الأربعاء، عازية ذلك إلى الحاجة لتنسيق جداول الأطراف الثلاثة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "كان من المقرر فعلا أن تُعقد الأحد الماضي، لكن كان لا بد من تنسيق إضافي لجداول الأطراف الثلاثة".

وأضاف "الآن، ستُعقد الجولة الثانية بالفعل يومي الأربعاء والخميس في أبو ظبي. يمكننا تأكيد ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الأحد أن المحادثات الثلاثية ستُعقد يومي الأربعاء والخميس في العاصمة الإماراتية.

وقال زيلينسكي الإثنين إنه أصدر أوامره لقادة الجيش الأوكراني بالرد على تصاعد وتيرة الهجمات الروسية التي تستهدف خطوط الإمداد اللوجستية في البلاد، وتحديدا البنية التحتية للسكك الحديد.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا يزال الجيش الروسي يركز على استهداف خطوط الإمداد اللوجستية لدينا، وخصوصا البنية التحتية للسكك الحديد. وقد وقعت هجمات في منطقتي دنيبرو وزابوريجيا، استهدفت على وجه الخصوص مرافق السكك الحديد".

وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات في دولة الإمارات قد عُقدت في 23 و24 كانون الثاني/يناير، من دون أن تفضي إلى اختراق دبلوماسي.

وتأتي الجولة الثانية المعلنة لهذه المحادثات قبل أقل من أسبوعين على الذكرى الرابعة لإطلاق موسكو هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على مسألة الأراضي الحساسة، في ظل غياب مؤشرات حتى الآن على تحقيق اختراق.

وتدفع واشنطن باتجاه إنهاء الحرب بين الدولتين الجارتين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت ملايين الأشخاص على النزوح ودمّرت أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها.

وسجل تراجع في عدد الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا في كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع الشهر السابق، وفق تحليل لبيانات سلاح الجو الأوكراني، لكن الضربات تسببت بأزمة طاقة غير مسبوقة.

وعانت أوكرانيا الشهر الماضي أسوأ انقطاع للكهرباء والتدفئة والمياه منذ بدء الغزو الروسي عام 2022. وأطلق الجيش الروسي خلال الفترة ذاتها 4452 مسيرة هجومية، بتراجع 13% عن كانون الأول/ديسمبر 2025، و135 صاروخا، بتراجع 23%.