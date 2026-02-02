إيران تقول إنه لا مهلة أميركية بشأن المفاوضات وتستدعي السفراء الأوروبيين

رجحت إيران بدء المفاوضات المباشرة مع واشنطن خلال أيام في تركيا، فيما أعلنت طهران استدعاء السفراء الأوروبيين لديها عقب تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، كما قالت إنها اعتقلت 4 أجانب بالضلوع في الاحتجاجات.

رجح مصدر إيراني، الإثنين، بدء المفاوضات مع واشنطن خلال أيام على مستوى وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وأشار إلى أنه لم يجر تحديد مكان وزمان بدء المفاوضات الإيرانية الأميركية؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مصدر مطلع بالحكومة الإيرانية، إن الرئيس مسعود بزشكيان أمر ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المحادثات ستعقد على الأرجح في تركيا؛ وفقا لوكالة أنباء "فارس".

ونفت إيران أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدّد لها مهلة في المفاوضات حول ملفها النووي، في وقت يهدّد بالتدخل العسكري في الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردا على سؤال حول تصريح ترامب عن تحديده مهلة لإيران، خلال مؤتمر صحافي "تتصرّف إيران دائما بنزاهة وجدية في العمليات الدبلوماسية، لكنها لا تقبل أبدا بالإنذارات. لذا، لا يمكن تأكيد هذا الادعاء".

وكان دونالد ترامب قد ردّ بالإيجاب الجمعة على سؤال عمّا إذا كان حدّد مهلة لإيران، من دون أن يحدّد توقيتا لها، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.

إيران تستدعي السفراء الأوروبيين

أعلنت إيران، الإثنين، استدعاءها سفراء الدول الأوروبية لدى طهران، عقب قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "استُدعي ممثلو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لها سفارات في طهران، أمس (الأحد) واليوم (الإثنين)، إلى وزارة الخارجية".

وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحافي "هذا إجراء بالحد الأدنى"، قبل الإعلان قريبا عن مزيد من الإجراءات ردا على التصنيف الأوروبي.

اعتقال 4 أجانب بالمشاركة في الاحتجاجات

أوقف أربعة مواطنين أجانب لم تحدد جنسياتهم في إيران بتهمة "المشاركة في أعمال شغب"، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين، وذلك بعدما هزت البلاد موجة احتجاجات قوبلت بحملة قمع عنيف في كانون الثاني/يناير.

وقال التلفزيون "تم اعتقال هؤلاء الأفراد خلال عملية" في محافظة طهران، من دون أن يحدد تاريخ تنفيذ العملية.

وأضاف "خلال تفتيش حقيبة أحد المشتبه بهم، تم العثور على أربع قنابل صوتية يدوية الصنع، استخدمت في أعمال شغب واضطرابات في المنطقة".

وتتهم طهران إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع في الاحتجاجات.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن معظم الضحايا هم عناصر في قوات الأمن أو مارة قتلهم "إرهابيون". لكن منظمات حقوقية ومعارضة مقارها في الخارج تتهم قوات الأمن الإيرانية باستهداف المتظاهرين عمدا.

وفي 24 كانون الثاني/يناير، أشارت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إلى توقيف مواطنين أجنبيين في غرب البلاد.

تغطية خاصة ومتواصلة: