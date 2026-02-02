ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند وتوقفها عن شراء النفط الروسي

قال ترامب، على منصته تروث سوشال، بعد اتصاله مع مودي، إن الأخير "وافق على وقف شراء النفط الروسي"، وتعهد شراء "مزيد من النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، التوصل إلى "اتفاق تجاري" مع الهند، بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيرًا إلى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي، وقد تستعيض عنه بنفط فنزويلا.

وأضاف إنه، من باب "الصداقة والاحترام" لمودي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25 إلى 18 في المئة، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية.

وأكد أن الهند ستشتري سلعًا أميركية بقيمة "تتجاوز 500 مليار دولار".

ورحّب مودي بالاتفاق، قائلا، عبر منصة إكس، "أتوجه نيابة عن 1,4 مليار هندي، بجزيل الشكر إلى الرئيس ترامب على هذا الإعلان الرائع"، مضيفًا "عندما يعمل اقتصادان عظيمان، وأكبر ديموقراطيتين في العالم، معًا، فذلك يعود بالنفع على شعوبنا، ويفتح آفاقًا هائلة للتعاون المتبادل المنفعة".

وأكدت واشنطن أنها ستتحكم بإنتاج النفط الفنزويلي وبيعه، عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو، مطلع كانون الثاني/ يناير.

وسبق للرئيس الأميركي أن أكد، قبل أشهر، أن الهند لن تشتري النفط من روسيا، ما سيحرم، في حال حصوله، موسكو من إيرادات حيوية، تقول واشنطن إنها تُستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وفرض ترامب، في العام الفائت، تعرفات جمركية بنسبة 25% على كل السلع الهندية، في إطار حرب تجارية أطلقها ضد دول عدة، بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة.

ثم قرر، في آب/ أغسطس، فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 في المئة على عدد من المنتجات الهندية، بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، وكالة فرانس برس، بأن الاتفاق الذي أُعلن، الاثنين، يضع حدًّا لهذه التعرفة.