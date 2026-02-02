رئيس وزراء غرينلاند ينتظر "نتائج ملموسة" من الحوار مع واشنطن

أكد رئيس وزراء غرينلاند انتظار نتائج ملموسة من الحوار مع الولايات المتحدة، مع رفض ضم الجزيرة، بالتوازي مع تنسيق وثيق مع الدنمارك، ودعم أوروبي كامل، بعد تراجع ترامب عن التلويح بالسيطرة، والتأكيد على السيادة.

مظاهرة في غرينلاند ضد محاولات السيطرة على الجزيرة من قبل ترامب (Getty images)

أعلن رئيس الوزراء في غرينلاند، الاثنين، أن الأخيرة تنتظر "نتائج ملموسة" من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال افتتاح دورة الشتاء لبرلمان الجزيرة، التي تسعى الولايات المتحدة إلى ضمّها.

وقال ينس فريدريك نيلسن، أمام النواب، إن "الحوار بدأ، وحكومة غرينلاند ستعمل بعزم ليؤدي إلى نتائج ملموسة".

وعُقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول قضية غرينلاند في 28 كانون الثاني/يناير، في واشنطن، وضمّ موظفين كبارًا من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة.

وفي اليوم التالي، أكّد وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكي راسموسن، أن "الأمور سارت بشكل جيد، في أجواء بنّاءة جدًا".

ولاحظ نيلسن، الذي التقى مع رئيسة وزراء الدنمارك، كلًّا من الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، أن المباحثات مع إدارة دونالد ترامب يجب أن تحصل بالتوازي مع تعزيز "الحوار الوثيق مع الدول الغربية"، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "لسنا وحدنا، ونحن محميّون. كل دول الاتحاد الأوروبي تدعمنا".

وذكّر بأن "غرينلاند (...) لا يمكن شراؤها أو بيعها"، في موقف كرّره في كل مرة أكّد ترامب سعيه إلى ضمّ الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

وجاءت المباحثات بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة بعدما تراجع ترامب عن تلويحه بالسيطرة بالقوة على الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية.

وتسببت تهديدات الرئيس الأميركي، في قضية غرينلاند، بإحدى أخطر الأزمات في تاريخ حلف شمال الأطلسي منذ تأسيسه عام 1949.

غير أن ترامب أعلن أنه توصل إلى "إطار" لاتفاق مع الأمين العام للحلف، مارك روته، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولم ترشح أي تفاصيل دقيقة عن مضمون هذا التفاهم.