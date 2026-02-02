موجز أخبار العالم الإثنين: إيران وغزة ولبنان وسورية وأسعار النفط في الواجهة

مفاوضات مرتقبة بين إيران وأميركا، وإعادة فتح معبر رفح، وغارات إسرائيلية على لبنان، وجولة محادثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا، ومستجدات اتفاق "قسد" والحكومة السورية، وانخفاض أسعار النفط في واجهة أخبار العالم الإثنين.

أعيد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين الإثنين بعد إغلاق تام لنحو عام إبان حرب الإبادة الإسرائيلية، فيما يقتصر عدد العابرين على العشرات في كل اتجاه في أول أيام تشغيله.

وسيُسمح الإثنين بخروج 150 شخصا من غزة مقابل دخول 50 شخصا إليها، حسبما أفاد مسؤولون مصريون في معبر رفح. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، أن فتح المعبر يفتح نافذة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في القطاع.

ورأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن إعادة فتح المعبر "خطوة ملموسة وإيجابية" في إطار تنفيذ خطة السلام في القطاع.

لبنان/ إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين شنّ غارات على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد إنذاره سكان مبنيين في قريتين بالإخلاء "الفوري"، في إطار مساعيه "لمنع" الحزب من "محاولات إعادة إعمار قدراته".

إيران

في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن التي تهدد باللجوء إلى القوة، اتخذت إيران الإثنين قرارا بفتح مسار تفاوضي حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق.

من جهة أخرى، أوقف أربعة مواطنين أجانب لم تحدد جنسياتهم في إيران بتهمة "المشاركة في اعمال شغب"، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين، وذلك بعدما هزت البلاد موجة احتجاجات قوبلت بحملة قمع في كانون الثاني/يناير.

سورية

يسود حظر تجوّل الإثنين في الحسكة، وسط انتشار لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، مع بدء دخول قوات السلطات للمدينة بموجب اتفاق حظي بترحيب أميركي بين الحكومة و"قسد" للبدء بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية داخل الدولة.

العراق

أعلن القضاء العراقي الإثنين مباشرته في إجراءات التحقيق مع أكثر من 1300 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين في سورية ونقلهم الجيش الأميركي إلى العراق.

روسيا/ أوكرانيا

أكدت روسيا الإثنين، أن جولة المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة في أبو ظبي بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي كان مقررا عقدها الأحد، أُرجأت إلى الأربعاء، عازية ذلك إلى الحاجة لتنسيق جداول الأطراف الثلاثة.

وسُجّل تراجع في عدد الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا في كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع الشهر السابق، وفق تحليل لبيانات سلاح الجو الأوكراني، لكن الضربات تسببت بأزمة طاقة غير مسبوقة.

من جهة ثانية، أسفرت غارة جوية أوكرانية بمسيّرة عن مقتل مدنيين اثنين صباح الإثنين في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، على ما أفاد الحاكم الإقليمي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أصدر أوامره لقادة الجيش بالرد على تصاعد وتيرة الهجمات الروسية التي تستهدف خطوط الإمداد اللوجستية في البلاد، وتحديدا البنية التحتية للسكك الحديد.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الإثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مهدّئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين في المنطقة الغنية بالخام.

كوبا

تجري واشنطن اتصالات مع مسؤولين في هافانا قال الرئيس دونالد ترامب إن هدفها هو التوصل إلى اتفاق، بعد أيام من تهديده بفرض حصار نفطي على البلد الذي يئن اقتصاده تحت وطأة العقوبات الأميركية الطويلة الأمد.

الكونغو الديمقراطية

استُهدف مطار كيسانغاني، المدينة الرئيسية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهجوم بـ"مسيّرات انتحارية" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت حكومة مقاطعة تشوبو في بيان الإثنين.

نيجيريا

أفادت الشرطة في نيجيريا بأن مسلحين هاجموا الأحد مركزا تابعا لها وكنيسة وخطفوا خمسة أشخاص في منطقة في وسط نيجيريا، حيث خُطف أكثر من 250 تلميذا من مدرسة كاثوليكية في أواخر العام 2025.

اليابان

أعلنت اليابان الإثنين استخراج رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق 6 آلاف متر خلال مهمة استكشافية في البحر، في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على بكين في استيراد المعادن الإستراتيجية.

الصين

أعلنت محكمة صينية الإثنين إعدام أربعة من كبار أعضاء عصابات الاحتيال الإلكتروني في بورما، في ثاني إعلان من نوعه خلال أقل من أسبوع ضمن حملة بكين المكثفة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني العابر للحدود.

ألمانيا

أوقفت السلطات الألمانية خمسة أشخاص للاشتباه بتصديرهم بصورة غير قانونية شحنات بقيمة تقارب 30 مليون دولار إلى روسيا، ولا سيما إلى شركات أسلحة، في انتهاك للعقوبات الأوروبية، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية.

إندونيسيا

أعلنت الإنتربول الإثنين إصدار مذكرة توقيف بحق أحد أكبر أقطاب النفط في إندونيسيا، للاشتباه بضلوعه في فضيحة فساد واسعة النطاق بقيمة حوالي 17 مليار دولار.

كوستاريكا

حققت مرشحة الحزب المحافظ الحاكم، لورا فرنانديز، فوزا ساحقا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا الأحد، مدفوعة بوعودها باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة تهريب المخدرات.

جائزة غرامي وتهديد ترامب

أصبح المغنّي البورتوريكي باد باني الأحد أول مَن يفوز بجائزة غرامي لألبوم العام عن أسطوانة باللغة الإسبانية، فيما تحوّل احتفال توزيع هذه المكافآت الأحد منبرا للتعبير حمل منه الفنانون على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القمعية لمكافحة الهجرة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفكاهي تريفور نوا بمقاضاته بسبب كلام له عن قضية جيفري إبستين خلال توليه تقديم الحدث الذي شهد انتقادات لاذعة لسياسة البيت الأبيض ضد الهجرة.