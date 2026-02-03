من الشرق الأوسط إلى أوروبا وبلدان أخرى: موجز لأبرز أخبار وقضايا العالم الثلاثاء

تتصدر المحادثات الإيرانية الأميركية المرتقبة وفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر المشهد، وفي ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم الثلاثاء في العديد من البلدان والقضايا.

أكدت إيران، الثلاثاء، أنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة، بعد تهديد إضافي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدوث "أمور سيئة" ما لم يُبرم اتفاق، وسط جهود دبلوماسية لتجنّب تدخل عسكري أميركي ضد الجمهورية الإسلامية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتقلت السلطات الإيرانية 139 أجنبيا في المنطقة الوسطى من البلاد خلال الاحتجاجات التي بدأت في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، يحقق القضاء الإيراني مع رجل أعمال بارز أُوقف الشهر الماضي، بتهمة "إثارة الاضطراب" خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

أوكرانيا

شنّت روسيا "أقوى هجوم" منذ مطلع العام على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال الليل، بحسب ما أعلنت كييف الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع التدفئة عن مئات آلاف الأشخاص في ظل درجات حرارة متدنية جدا عشية جولة محادثات تهدف لوضع حد للحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.

ودوت صفارات الإنذار تحذيرا من هجمات جوية في كييف خلال زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بحسب ما أفاد به صحافيون.

ونبّهت بلدية المدينة من "تهديد بإطلاق صواريخ بالستية". ولا يُشترط أن يتبع كل إنذار هجوم فعلي.

في وارسو، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أنه سيتوجه إلى كييف هذا الأسبوع للبحث في تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا في غدانسك بشمال بولندا خلال حزيران/يونيو.

سورية

بدأت قوات الأمن السورية الثلاثاء الدخول إلى القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، تنفيذا لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين الطرفين.

غزة

دخل اثنا عشر شخصا هم جرحى ومرافقوهم الإثنين إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله بعد نحو عامين من الإغلاق، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر عند المعبر.

السعودية/ تركيا

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إلى السعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، في ظل توتر إقليمي بين الولايات المتحدة وإيران.

السودان

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء كسر الحصار الذي كانت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها تفرضه على كادقلي، في أحدث تقدّم لقواته في ولاية جنوب كردفان.

المغرب

أجلت السلطات المغربية أكثر من 50 ألف شخص منذ الجمعة بشمال غرب البلاد معظمهم بشكل احترازي تحسبا لفيضانات في ظل هطول أمطار غزيرة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الثلاثاء.

تونس

قضت محكمة الاستئناف في تونس بتشديد عقوبة السجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من 14 إلى 20 سنة، في ما يعرف بقضية "التآمر 2"، على ما أفاد أحد محامي الدفاع الثلاثاء.

لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الثلاثاء أنه "لن يسمح" بأن يُجرّ بلده إلى حرب جديدة، بعد أيام على إعلان حزب الله أنه سيعتبر نفسه مستهدفا بأي حرب على إيران.

إثيوبيا

اتهم رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الثلاثاء إريتريا للمرة الأولى بارتكاب "مجازر" خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022 عندما كان البلدان متحالفين، فيما يخيم التوتر على علاقتهما حاليا.

ووصفت السلطات الإريترية في تصريحات، اتهامات إثيوبيا لها بأنها "أكاذيب وقحة ومدانة"، في وقت تشهد العلاقات بين الحليفين السابقين توترا قويا.

فرنسا/ الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الثلاثاء رغبته في زيارة الجزائر، لكنه ينتظر "بداية" تجاوب من الجزائر مع طلبات باريس الإفراج عن صحافي فرنسي، وكذلك في ما يتعلق بترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية في فرنسا إلى بلدهم.

ألمانيا

أعلنت النيابة العامة في ألمانيا الثلاثاء توقيف شخصين للاشتباه بمحاولتهما تخريب سفينة تابعة للقوات البحرية في هامبورغ العام الماضي.

أزمات صحية في 36 منطقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء حاجتها إلى مليار دولار للتعامل مع الأزمات الصحية في 36 منطقة في العالم تعاني حالة طوارئ صحية حادّة، بينها غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي.

روسيا/ الهند

أكدت روسيا الثلاثاء أنها لم تبلّغ "حتى الآن" بأن الهند ستتوقف عن شراء نفطها، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك خلال إعلانه إبرام اتفاق تجاري بين واشنطن ونيودلهي.

موسكو/ واشنطن

نبّه الكرملين الثلاثاء إلى "خطورة" انتهاء صلاحية آخر معاهدة نووية بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع.

فرنسا

أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء أنها استدعت مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، للاستجواب في 20 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أنّ مكاتب المنصة في فرنسا تخضع حاليا للتفتيش على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة.

وثائق إبستين

ينظر قاض أميركي الأربعاء في التماس تقدّم به عدد من ضحايا جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، يطالبون فيه بإزالة أسمائهم من الوثائق المنشورة لحماية خصوصيتهم، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

أميركا

يصوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديمقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.