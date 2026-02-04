المحادثات النووية بين أميركا وإيران تنقل إلى سلطنة عمان الجمعة

تصاعدت في الآونة الأخيرة الضغوط الأميركية والإسرائيلية على إيران، بالتزامن مع انطلاق مظاهرات شعبية أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على طلب إيران نقل مكان المحادثات النووية من تركيا إلى سلطنة عمان. ومن المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المفاوضات يوم الجمعة المقبل، بمشاركة محتملة لدول عربية وإسلامية، في خطوة تهدف إلى الحد من التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب موقع "أكسيوس"، لا تزال المشاورات جارية لتحديد الدول المشاركة، بينما يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سلسلة اتصالات مع تركيا وقطر وسلطنة عمان والكويت.

وأكد مصدر دبلوماسي إيراني أن العاصمة العمانية مسقط هي الأرجح لاستضافة المحادثات المقبلة، مشيدًا بجهود دول المنطقة لإيجاد حل للخلاف مع الولايات المتحدة.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مكان وزمان المفاوضات ليسا مسألة معقدة، مؤكدا أن تركيا وعُمان ودولا أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة اللقاءات، ودعا لعدم استغلال التفاصيل الإعلامية لأغراض سياسية.

وفي الولايات المتحدة، أكد الرئيس ترامب استمرار المفاوضات مع إيران، مع رفضه الكشف عن مكان انعقاد اللقاءات، مشيرا إلى وجود أكثر من اجتماع جاري في الوقت الحالي.

وأضاف أن الطرف الإيراني يرغب بالتفاوض بعد فشل محاولات سابقة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق دون تكرار الأزمات السابقة.

كما التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكبار القادة العسكريين والأمنيين، حيث سلم نتنياهو شروط إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع إيران، بما في ذلك وقف التخصيب النووي وإخراج المخزون المخصب، وإيقاف برنامج إيران الصاروخي ووقف دعم وكلائها في المنطقة.