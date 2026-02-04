حُكم بالسجن المؤبد لرجل حاول اغتيال ترامب في فلوريدا عام 2024

رصدت عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي المُدان، مسلّحًا قرب ملعب غولف كان ترامب يلعب فيه، في المحاولة الثانية ذاك العام لاغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. واليوم الأربعاء حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

حُكم، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على راين راوث، الرجل الذي حاول اغتيال دونالد ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا، في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

وكانت هيئة محلفين في فلوريدا قد دانت راوث (59 عامًا)، في أيلول/ سبتمبر، بخمس تهم، بينها محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وصدر بحقه الحد الأقصى من العقوبة، بحسب طلب النيابة.

وقالت القاضية آيلين كانون، إنّ "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، مضيفة أنّها تسعى إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلًا" قد يرتكبها راوث.

وذكرت تقارير أنّ راوث حاول طعن نفسه بقلم فورًا، بعد صدور الحكم، غير أنّ حراسًا تدخلوا لمنعه.

وكان راوث قد ادّعى براءته من التهم، ودافع عن نفسه خلال المحاكمة، مؤكدًا أنّه لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترامب، أو أي شخص آخر، وكانت القاضية كانون قد سمحت له بتولي الدفاع عن نفسه، رغم عدم أهليته قانونًا.

واعتُقل راوث في 15 أيلول/ سبتمبر 2024، إذ اعتقلته عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي، المكلف بحماية كبار الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، بعد أن رصدوه مسلحًا قرب ميدان الغولف الذي كان ترامب يلعب فيه.

وكانت هذه المحاولة الثانية لاغتيال المرشح الجمهوري، والفائز لاحقا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إذ كان ترامب قد نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال أخرى في 13 تموز/ يوليو 2024، خلال تجمع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا.

وتمكّن منفذها حينذاك، توماس ماثيو كروكس (20 عامًا)، من إطلاق عدة رصاصات، قبل أن يرديه عناصر الخدمة السرية ميتا.

وانتشرت حينذاك في أنحاء العالم صور ترامب، والدم يسيل على وجهه، ويده مرفوعة، واعتُبر الحدث لحظة مفصلية في الحملة الانتخابية.