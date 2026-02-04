روسيا تقول إنها ستتصرف بمسؤولية عشية انتهاء المعاهدة النووية مع واشنطن

قالت روسيا إنها ستتصرف "بمسؤولية وحكمة" عشية انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" النووية مع واشنطن، وهي آخر معاهدة نووية بين البلدين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ "سنتصرف بحكمة ومسؤولية في هذا الموقف"، حسبما أفاد مستشاره الدبلوماسي يوري أوشاكوف خلال إحاطة لوسائل إعلام.

من المقرر أن تنتهي صلاحية معاهدة "نيو ستارت" الخميس.

وقد تم توقيعها عام 2010، والتزم بموجبها كل طرف بالإبقاء فقط على 800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة وعدم نشر أكثر من 1550 رأسا حربيا هجوميا إستراتيجيا، وأنشأت آلية للتحقق.

وكانت موسكو قد اتهمت واشنطن بعرقلة عمليات التفتيش المنصوص عليها في المعاهدة.

في أيلول/سبتمبر 2025، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على واشنطن تمديد المعاهدة لمدة عام واحد، وهو اقتراح وصفه نظيره الأميركي دونالد ترامب بأنه "فكرة جيدة"، لكن الولايات المتحدة لم ترد عليه في نهاية المطاف.

وأكد أوشاكوف الأربعاء "ما زلنا منفتحين على إيجاد سبل للتفاوض وضمان الاستقرار الإستراتيجي".

وقال مسؤول في البيت الأبيض مؤخرا، إن "الرئيس ترامب سيقرر المسار المستقبلي في ما يتعلق بالحد من الأسلحة النووية وفقا لجدوله الزمني الخاص".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عام 2019 من معاهدة رئيسية أبرمت عام 1987 مع روسيا بشأن الأسلحة النووية متوسطة المدى.