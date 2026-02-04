غوتيريش: كوبا قد تنهار إذا انقطعت إمداداتها النفطية

تعاني كوبا من أشد الأزمات الاقتصادية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، وقد تفاقمت تلك المعاناة منذ إسقاط مادورو واختطافه، وسيطرة الولايات المتحدة على نفط فنزويلا وقطعه عن كوبا.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنّ كوبا تواجه خطر "الانهيار"، إذا انقطعت إمداداتها النفطية، وفق ما أعلن الناطق باسمه، الأربعاء، بعد تهديد واشنطن بقطع مصادر الطاقة عن الجزيرة في إطار حملة ضغوط.

وتعاني كوبا من حظر تجاري أميركي منذ عقود، جعلها تعتمد على إمدادات النفط التي تردها من فنزويلا، إلى أن أطاح الجيش الأميركي الشهر الماضي برئيسها نيكولاس مادورو، واختطفه.

ومن ذلك الحين، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ بلاده تسيطر على نفط فنزويلا، مهدّدًا بقطع الإمدادات عن كوبا، وفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول مساعدتها.

وقال إنّه يريد "إبرام صفقة" مع القيادة الكوبية، من دون أن يوضح ماهيتها.

وفي تصريح سابق يوم الإثنين، قال ترامب إنّ المكسيك ستوقف إرسال النفط إلى كوبا، التي وصفها بأنها "دولة فاشلة".

ووقْفُ الإمدادات المكسيكية سوف يزيد من شدة الأزمة الاقتصادية، الأشد خطورة التي تواجهها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

ومن جهة المكسيك، أعلنت الرئيسة كلاوديا شينباوم، الثلاثاء، أنّ المكسيك سترسل مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع، إلى جانب سعيها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح لها أيضًا بإرسال النفط.

وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إنّ غوتيريش "قلق للغاية إزاء الوضع الإنساني في كوبا، الذي سيتفاقم وصولًا الى إمكان انهياره، ما لم تُلبّ احتياجاتها من النفط".