ماذا أظهر الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي بعد تحطمها في تركيا؟

لفت الوزير التركي إلى أن جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع أفاد الطياران بتعطل المولد الثاني، وبعد حوالي ثانية تعطل المولد الثالث، من دون أي معلومات عن المولد الأول.

من مكان العثور على حطام الطائرة في أنقرة (Gettyimages)

أعلنت تركيا الأربعاء، أن تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة الليبية التي تحطمت في أنقرة قبل شهرين، تظهر حدوث عطل فني في مولدين كهربائيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، بشأن تحليل تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا يضم رئيس الأركان محمد الحداد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وأوضح أورال أوغلو في تصريح الأربعاء، أن محادثات الطيارين داخل قمرة القيادة تظهر وجود عطل مولدين كهربائيين في الطائرة.

وأضاف أن الطائرة كانت على اتصال دائم ببرج المراقبة قبل وبعد مكالمة الطوارئ، وأنها تعرضت لعطل كهربائي.

وذكر أن الطيارين طلبا العودة إلى المطار واستخدما النداء الخاص للطوارئ في الطيران، وأنه تم توجيه الطائرة يدويا بسبب العطل الكامل في أنظمة الطائرة.

ولفت الوزير التركي إلى أن جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع أفاد الطياران بتعطل المولد الثاني، وبعد حوالي ثانية تعطل المولد الثالث، من دون أي معلومات عن المولد الأول.

وأضاف أن محادثات الطيارين استمرت قليلا، وذكرت أن جميع المولدات توقفت عن العمل ثم عاد النظام للعمل وتم الاتصال بالبرج في المطار.

وذكر أن الاتصال بالطائرة ظل مستمرا حتى الساعة 20:27 بالتوقيت المحلي (أقلعت في الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي) حيث بدأت بالاختفاء عن الرادار ثم تحطمت في الدقيقة 37.

وأشار إلى أن القرار النهائي سيتخذ بناء على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء.

وأسفر سقوط الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، بقضاء هايمانا قرب العاصمة التركية أنقرة يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.