موجز أنباء العالم الأربعاء: غزة ومفاوضات إيران وفضيحة إبستين

استشهد 23 بغزة بقصف إسرائيلي، وتواصلت تطورات دولية شملت مطالب روسية لأوكرانيا، محادثات إيران وأميركا، تصعيدا بالسودان وباكستان ونيجيريا، ملفات نووية روسية-صينية، قضايا ترامب وإبستين، مآسي مهاجرين باليونان، وتحركات سياسية وأمنية حول العالم في ليبيا وتركيا وأميركا وإفريقيا.

استشهد 23 شخصا، من بينهم أربعة أطفال على الأقل، جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة فجر الأربعاء، بحسب الدفاع المدني في القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات "دقيقة" بعد استهداف أحد جنوده.

روسيا وأوكرانيا

طالبت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا، بقبول شروطها لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام، فيما يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون وأميركيون في أبوظبي لجولة جديدة من محادثات السلام.

ليبيا

أعلنت النيابة العامة في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، فتح تحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، مؤكدة مقتله رميا بالرصاص.

طهران

ستُعقد المحادثات المتوقّعة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، بعدما كان من المرتقب انعقادها في تركيا، لكن لم يتم التوصل إلى إطار نهائي بعد، وفق ما أفاد دبلوماسي عربي، الأربعاء.

من جانبه، أكد الاعلام الايراني أن المحادثات الإيرانية الأميركية، ستعقد الجمعة في عمان.

السودان

أعلن فصيل مسلح متحالف مع قوات الدعم السريع السيطرة على عدد من مواقع الجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية.

باكستان

قُتل نحو 250 شخصا في هجمات شنّتها حركة انفصالية في إقليم بلوشستان الباكستاني في نهاية الأسبوع، وفي اشتباكات أعقبتها مع القوات المسلحة.

نيجيريا

ارتفعت حصيلة هجوم شنه مسلحون على قرية في غرب وسط نيجيريا إلى 162 قتيلا، حسبما أفاد مسؤول في الصليب الأحمر، الأربعاء، ما يجعله أحد أكثر الهجمات دموية في البلاد في الأشهر الأخيرة.

روسيا والصين

أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه سيتصرف "بمسؤولية"، عشية انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة، وهي آخر معاهدة نووية بين البلدين.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التحالف السياسي والاقتصادي والأمني بين بلده والصين بأنه "عامل استقرار" في العالم حاليا، وذلك في لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جنيبينغ.

كذلك، تحدث شي جينبينغ هاتفيا مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وفق ما أفادت محطة التلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في" الأربعاء من دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور.

ترامب وإبستين

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الأميركيين إلى تخطي فضيحة جيفري إبستين، والاهتمام بقضايا، "تهمّ الناس"، على حدّ وصفه.

مصرع مهاجرين قرب اليونان

ولقي 15 مهاجرا، مساء الثلاثاء، مصارعهم، إثر اصطدام بين زورق لخفر السواحل اليونانيين وقارب كان يقلّهم قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه، وفق ما أفادت السلطات اليونانية، الأربعاء.

تركيا

أفاد منظمو قافلة المساعدات التي جمعتها منصة تضامن مع مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سورية، بأن السلطات التركية منعتها من العبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، وأعادتها إلى ديار بكر.

العراق

أغلقت السلطات في إقليم كردستان العراق، مكاتب مؤسسة إعلامية في أربيل، تابعة لزعيم أكبر حزب كردي معارض، بناء على شكوى "بتهمة الإساءة إلى الرموز الوطنية"، حسبما أعلن مسؤول محلي.

المكسيك وكوبا

كشفت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أمس الثلاثاء، أنها تستخدم جميع "القنوات الدبلوماسية" المتاحة لضمان استئناف شحنات النفط الخام إلى كوبا التي تواجه تهديدا من واشنطن بحرمانها من إمدادات النفط الحيوية.

واشنطن؛ الإغلاق الجزئي والاحتجاجات

أصدر الرئيس الأميركي، قانونا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دام أربعة أيام، والذي جاء نتيجة رفض الديموقراطيين تمويل برنامجه لإنفاذ قوانين الهجرة.

وأصدر قاض في ولاية أوريغون في غرب الولايات المتحدة، الثلاثاء، قرارا يمنع عناصر أمن الحكومة الفدرالية من استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من الذخائر الكيميائية ضد المحتجين، أمام مكاتب إدارة الهجرة والجمارك (آيس) في بورتلاند.

بريطانيا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، بأن الأمير البريطاني السابق أندرو، قد غادر منزله الفاخر في قلعة وندسور إلى منزل ملكي آخر في شرق بريطانيا، في ظل عودة التدقيق بصلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

أميركا تتحوّل لدولة استبدادية

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يُحوّل الولايات المتحدة دولة استبدادية في وقت تتعرّض الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، لمختلف الانتهاكات.

سفن أميركية تصل سواحل هايتي

أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، عن وصول سفن حربية أميركية قبالة سواحل هايتي، في ظل تشبث المجلس الرئاسي الذي يحكم البلاد بالسلطة وتفاقم العنف بسبب عصابات المخدرات.

واشنطن وتجديد العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تجديد العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا "أغوا" حتى نهاية العام، وهو برنامج يعفي صادرات العديد من الدول الإفريقية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

الكونغو الديمقراطية

تعتزم بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية نشر فريق مراقبة في شرق البلاد المضطرب، للمساعدة في التحقق من وقف إطلاق النار، وفق ما أعلنت قطر، التي تتوسط لحل النزاع في الدولة الإفريقية، الخميس.