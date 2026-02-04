"هيومن رايتس ووتش" تحذّر من انزلاق أميركا "نحو الاستبداد" بفعل سياسات ترامب

عدّد التقرير مظاهر ما وصفه بـ"الانزلاق نحو الاستبداد" في الولايات المتحدة، ومنها اختيار فئات سكانية "كبش فداء" على أساس عرقي أو إثني، واللجوء إلى إجراءات انتقامية بحق خصوم سياسيين، إلى جانب محاولات توسيع الصلاحيات القسرية للسلطة التنفيذية...

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، من أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُسهم في دفع الولايات المتحدة نحو مسار استبدادي، في وقت تشهد فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان تراجعًا متسارعًا على المستوى العالمي.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقريرها السنوي إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض فاقمت "المنحى الانحداري" لحقوق الإنسان حول العالم، وهو تراجع كان قائمًا أصلًا بفعل ممارسات كل من روسيا والصين.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للمنظمة، فيليب بولوبيون، قوله إن "مرور عام على تولي ترامب منصبه في ولايته الثانية كشف تسارعًا للتاريخ في الاتجاه الخاطئ"، محذرًا من أن مكتسبات عقود من النضال من أجل الحقوق والحريات باتت مهددة.

وأضاف التقرير أن "النظام الدولي القائم على القواعد يقترب من الانهيار"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد، وفق توصيفه، "استهتارًا فادحًا بحقوق الإنسان" وانتهاكات جسيمة.

وسلطت المنظمة الضوء على ممارسات منسوبة لإدارة الهجرة والجمارك، من بينها تنفيذ عناصر ملثمين ومسلحين "مئات المداهمات العنيفة وغير المبررة"، ولا سيما في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وعدّد التقرير مظاهر ما وصفه بـ"الانزلاق نحو الاستبداد" في الولايات المتحدة، ومنها اختيار فئات سكانية "كبش فداء" على أساس عرقي أو إثني، واللجوء إلى إجراءات انتقامية بحق خصوم سياسيين، إلى جانب محاولات توسيع الصلاحيات القسرية للسلطة التنفيذية وتقويض آليات الضبط والتوازن الديموقراطية.

كما جدّدت المنظمة اتهامها للولايات المتحدة بالمسؤولية عن حالات اختفاء قسري، عبر ترحيل 252 مهاجرًا فنزويليًا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، معتبرة أن هذه الممارسات تُصنّف جريمة بموجب القانون الدولي.

وعلى الصعيد العالمي، رأت "هيومن رايتس ووتش" أن مستوى الديمقراطية عاد إلى ما كان عليه عام 1985، حين كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائمًا، مشيرة إلى أن روسيا والصين باتتا أقل حرية مما كانتا عليه قبل عشرين عامًا، وأن المسار ذاته ينطبق على الولايات المتحدة.

وجدّدت المنظمة اتهامها للسلطات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة أن عام 2025 شهد تكثيفًا لما وصفته بالفظائع، بما في ذلك القتل والتجويع والتهجير القسري وتدمير المنازل والبنى التحتية على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث لإسرائيل وفلسطين.