الصين تعلن نيتها عدم المشاركة في محادثات حول التسلح النووي "في المرحلة الراهنة"

الصين أعلنت عدم مشاركتها حالياً في محادثات نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن قدراتها النووية تختلف جذريا عن الولايات المتحدة وروسيا، وذلك مع انتهاء معاهدة نيو ستارت وتصاعد مخاوف انتشار السلاح النووي وضغوط واشنطن لإشراك بكين.

أعلنت الصين، نيتها عدم المشاركة "في المرحلة الراهنة" في محادثات نزع السلاح النووي، رغم تأكيد واشنطن المتجدد على ضرورة إجراء هذه المحادثات بعد انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إن "القدرات النووية للصين تختلف اختلافا جذريا عن تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة وروسيا، ولن تشارك في مفاوضات نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة".

وتنتهي، اليوم الخميس، صلاحية "نيو ستارت"، آخر معاهدة لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، ما يثير مخاوف مرتبطة بانتشار الأسلحة النووية.

وأشارت روسيا، أمس الأربعاء، إلى أنها لم تعد ملزمة بالمعاهدة. وقد تأخرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف، لكن وزير خارجيتها، ماركو روبيو، أكد مجددا أن الرئيس دونالد ترامب، يرى أن أي حل لهذه المسألة يتطلب مشاركة الصين، "بسبب مخزونها الواسع، والمتزايد بسرعة".

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، "أسف الصين لانتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا. هذه المعاهدة ذات أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي العالمي".

وأضاف: "لكن الصين لطالما أبقت قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لأمنها القومي، وهي ليست منخرطة في أي سباق تسلّح مع أي دولة".