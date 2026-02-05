قطر: اختتام تمرين "أمن الخليج العربي" بمشاركة أميركية

اختتمت قطر تمرين "أمن الخليج العربي 4" بعد 11 يوما، بمشاركة أجهزة أمن دول الخليج ووحدات أميركية، بحضور وزراء داخلية. تضمن أكثر من 70 فرضية عكست جاهزية عالية لمواجهة تهديدات أمنية متنوعة، وسط توتر إقليمي متصاعد حاليا.

جانب من أحد التدريبات العسكرية

شهدت قطر، أمس الأربعاء، اختتام التمرين الأمني "أمن الخليج العربي4"، بعد استضافته على مدى 11 يوما.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، "اختتمت الأربعاء فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) الذي استضافته قطر على مدى 11 يوما".

وشاركت في فعاليات التمرين، الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، إلى جانب وحدات متخصصة من الولايات المتحدة الأميركية، وفق المصدر ذاته.

وحضر حفل الختام، وفق الوكالة، وزراء داخلية ومسؤولون أمنيون من دول الخليج الست، التي تضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

كما حضر الحفل الفريق بحري كيرت رينشو، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، وقائد الأسطول الخامس الأميركي، وقائد القوات البحرية المشتركة.

وتضمن حفل الختام "تطبيق فرضيات وسيناريوهات أمنية متنوعة نفذتها الأجهزة الأمنية الخليجية المشتركة بمشاركة الوحدات المتخصصة من الولايات المتحدة، وأظهرت هذه العمليات الميدانية مستوى الجاهزية العالية والاحترافية والقدرة المتقدمة في مواجهة التحديات الأمنية".

وشهد الختام أيضا "تطبيق فرضيات تحاكي واقع التهديدات الأمنية وتبرز مدى الجاهزية والكفاءة التي وصلت إليها القوات الأمنية الخليجية المشتركة"، وفق الوكالة.

وجسدت الفرضيات "سيناريوهات أمنية متنوعة، شملت مواجهة تهديدات جوية غير تقليدية، والتصدي لأعمال شغب وهجمات إرهابية، وحماية الشخصيات الهامة من هجمات معقدة، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة".

ويأتي ختام التمرين بعد أيام من العمل الميداني المكثف، تم خلالها تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، وبواقعٍ تجاوز 260 ساعة من التدريب العملي، وفق المصدر ذاته.

ويأتي ختام التمرين وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وجهود عربية دولية متصاعدة لاحتواء التصعيد.