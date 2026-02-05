ما القضايا المزمع التفاوض بشأنها بين واشنطن وطهران الجمعة في عُمان؟

أكّدت إيران أنّها لن تناقش غير برنامجها النووي في المفاوضات، في حين تطالب أميركا بإدخال عدة قضايا أخرى في المفاوضات، تشمل صواريخ إيران الباليستية، وحلفاءها في المنطقة، وتعاملها مع المتظاهرين.

تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات نووية في سلطنة عُمان الجمعة، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بهجوم عسكري ضد طهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إنّ واشنطن تريد أن تشمل المحادثات: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ودعمها لجهات مسلحة في المنطقة، و"معاملتها لشعبها". وفي المقابل تقول إيران إنّها لن تناقش سوى برنامجها النووي.

وفي ما يلي نبذة عن القضايا المطروحة:

البرنامج النووي

صار هذا البرنامج أحد أبرز نقاط الخلاف، ومحاور التوتر بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2003، بأنّ إيران لم تمتثل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد الكشف عن ممارستها لأعمال نووية سرية.

تمنح هذه المعاهدة إيران الحق في برنامج طاقة نووية مدنية، لكنها تمنعها من استخدام التكنولوجيا النووية لا سيما تخصيب اليورانيوم، لتطوير أسلحة.

واستخدمت قوى غربية مزيجًا من العقوبات، والجهود الدبلوماسية في محاولة لكبح برنامج إيران؛ خوفًا من سعي طهران إلى تطوير سلاح نووي، على الرغم من نفيها ذلك.

وفي العام 2015، توصلت القوى الغربية إلى جانب الصين وروسيا إلى اتفاق مع إيران، يقيّد بصرامة أنشطتها النووية، ويخفف العقوبات. وكان ذلك من أبرز إنجازات السياسة الخارجية للرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما.

غير أنّ ترامب، عندما تولى الرئاسة في ولايته الأولى، أخرج بلاده من الاتفاق الذي وصفه بأنّه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

وفي عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، استؤنفت المحادثات غير المباشرة، من دون إحراز تقدم يذكر. وبدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، وهو مستوى ليس بعيدًا عن نسبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة.

وفي العام 2025، عاد ترامب إلى البيت الأبيض وهو يتعهّد بأن يكون هناك "قصف" إذا لم توافق إيران على إبرام اتفاق نووي. وفشلت عدة جولات من المحادثات في التوصل إلى اتفاق.

وفي حزيران/ يونيو 2025، اندلعت حرب إسرائيلية على إيران، وقالت تل أبيب إنّ الهدف هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب في 22 حزيران/ يونيو، وقصفت مواقع نووية إيرانية قبل التوسط في وقف إطلاق النار.

ولا يزال وضع المنشآت التي تضررت في القصف العام الماضي غير واضح.

الصواريخ الباليستية

تمتلك إيران أحد أكبر مخزونات الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط. وأطلقت صواريخ مباشرة على إسرائيل لأول مرة في العام 2024؛ ردًّا على هجوم إسرائيلي على مجمع سفارتها في دمشق، إذ اتسعت رقعة الصراع في المنطقة إثر اندلاع حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي حرب العام الماضي، أطلقت إيران مئات الصواريخ على إسرائيل، مما أسفر عن قتلى وإصابات، ووضع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات أمام اختبار.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في 30 كانون الثاني/ يناير إنّ "قدرات إيران الدفاعية والصاروخية.. وصواريخ إيران.. لن تكون أبدًا موضوعًا لأي مفاوضات".

وبالمقابل، قال روبيو يوم الأربعاء، إنّ المحادثات الجادة يجب أن تشمل "مدى صواريخهم الباليستية".

وشبّهت إسرائيل خطر صواريخ إيران ببرنامجها النووي. إذ قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في كانون الثاني/ يناير إنّ "محاولة إيران تطوير أسلحة نووية"، وامتلاك "20 ألف صاروخ باليستي" تشبه "ورمين سرطانيين".

الحلفاء في المنطقة

طالما مارست إيران نفوذها في المنطقة من خلال دعم فصائل مقاومة، منها: حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.

وصارت هذه الحركات، (المعروفة مجتمعة باسم "محور المقاومة")، مصدر تحد كبير لإسرائيل منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله، وحماس فيما أعقب ذلك من جولات في هذا الصراع. وأُصيب نفوذ طهران بالمنطقة بضربة أخرى بعد الإطاحة بحليفها ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتسعى واشنطن أيضًا إلى التصدي لدور الحركات المدعومة من إيران في العراق، وكانت واشنطن قد هدّدت عددًا من السياسيين العراقيين الكبار، بفرض عقوبات تستهدف الدولة العراقية، بما في ذلك عائداتها النفطية المهمة، في حالة ضم حركات مدعومة من إيران إلى حكومتها المقبلة.

ولا يزال الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، والذين أطلقوا صواريخ على السفن في البحر الأحمر وإسرائيل خلال حرب غزة، يسيطرون بقوة على المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في اليمن.

المتظاهرون الإيرانيون

صعّد ترامب حدّة تهديداته بشنّ عمل عسكري ضد إيران، خلال موجة من الاحتجاجات اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 2025 على خلفية الأزمة الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بتغيير النظام، أسفرت عن مقتل الآلاف.

ومع قمع إيران للاحتجاجات، واتهامها لخصومها الأجانب بإثارة الاحتجاجات، حذّر ترامب طهران من إطلاق النار على المحتجين، وتعهّد "باتخاذ إجراءات صارمة" إذا أعدمت إيران متظاهرين. وقال لاحقًا إنّ طهران ألغت عمليات إعدام جماعية.