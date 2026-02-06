إيران تشدد على "الاحترام المتبادل" قبل محادثات عُمان مع وفد ترامب، اليوم الجمعة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعهدات كأساس لاتفاق دائم.

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الجمعة، إلى احترام مبادئ المساواة والاحترام المتبادل قبل انطلاق محادثات بلاده مع موفدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سلطنة عُمان.

وكتب عراقجي على منصة "إكس" أن إيران "تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي"، مشددًا على أن "الإيفاء بالتعهدات والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط أساسية لاتفاق دائم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات مستمرة بين واشنطن وطهران حول برنامج إيران النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران.

وتسعى المحادثات الجارية في مسقط إلى استكشاف سبل تخفيف التوترات وإعادة التفاوض على صيغة تفاهم طويل الأمد، مع التركيز على الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والالتزامات الاقتصادية والسياسية للطرفين.