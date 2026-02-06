الكرملين: اتفاق روسي أميركي بشأن محادثات نووية... واشنطن تدعو لاتفاق ثلاثيّ يضم الصين

الكرملين يعلن اتفاق روسيا والولايات المتحدة على ضرورة استئناف المحادثات النووية، بعد انتهاء "نيو ستارت"، فيما دعت واشنطن لاتفاق ثلاثي يضم الصين، وأبدت موسكو استعدادها لمفاوضات أوسع بشرط مشاركة بريطانيا وفرنسا في مؤتمر نزع السلاح بجنيف.

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا في أبوظبي على ضرورة استئناف المحادثات النووية بينهما، بعدما انتهت مفاعيل آخر معاهدة، تحدّ من ترسانتي البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "هناك تفاهما، وتم بحث ذلك أيضا في أبوظبي، على أن الجانبين سيتصرفان بمسؤولية، وسيعترفان بضرورة بدء المفاوضات بشأن هذه المسألة في أقرب وقت".

بدورها، دعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين، لوضع قيود جديدة على الأسلحة النووية، بعدما انتهت مفاعيل آخر معاهدة بين واشنطن وموسكو.

وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لضبط الأسلحة، توماس دينانو، في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف، بأن "سلسلة الانتهاكات الروسية وتزايد المخزونات حول العالم والثغرات في تصميم وتطبيق ’نيو ستارت’، تحتّم على الولايات المتحدة الدعوة إلى صيغة جديدة، تتعامل مع تحديات اليوم، لا تلك العائدة إلى حقبة انقضت".

وأضاف أنه "بينما نجلس هنا، لا توجد حدود لترسانة الصين النووية بأكملها، ولا شفافية، ولا إعلانات ولا ضوابط".

وذكر أن "الحقبة المقبلة لضبط الأسلحة يمكن ويجب أن تتواصل مع تركيز واضح، لكنها ستتطلب مشاركة أكثر من روسيا على طاولة المفاوضات".

موسكو تدعو لمشاركة لندن وباريس في أي مفاوضات

وأكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للمشاركة في مباحثات متعددة الأطراف بشأن التسلح النووي، في حال انضمت إليها لندن وباريس كذلك.

وقال غاتيلوف إن "روسيا ستشارك مبدئيا في مسار كهذا، بحال شاركت كذلك المملكة المتحدة وفرنسا، الحليفان العسكريان للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي"، وذلك خلال مؤتمر نزع السلاح المنعقد في مقر المنظمة الدولية في المدينة السويسرية.

وانتهت مفاعيل معاهدة "نيو ستارت" الموقعة عام 2010، أمس الخميس، بعدما لم يستجب الرئيس الأميركي لاقتراح روسي بتمديدها. وهي تنصّ على الحدّ من نشر منصات الإطلاق والرؤوس النوويّة.

ودعا ترامب في المقابل إلى معاهدة جديدة، عادّا أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لم تُحسن التفاوض، قبل توقيع "نيو ستارت".

وتسعى الولايات المتحدة منذ مدة إلى إشراك الصين في أي مناقشات نووية جديدة، وهو ما لا ترحب به الصين، التي تعدّ أن ترسانتها النووية أدنى بكثير من ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا.