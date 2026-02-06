انطلاق المفاوضات بين إيران وأميركا في مسقط؛ عراقجي: جاهزون لأي مغامرات أو مطالب مفرطة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مكان إجراء المفاوضات مسقط ، والتقى نظيره العماني قبل محادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة الاحترام المتبادل والوفاء بالتعهدات، وأن إيران تدخل الدبلوماسية بحذر وذاكرة راسخة سعيا لاتفاق دائم قبيل لقاءات رسمية مرتقبة.

انطلقت المفاوضات بين طهران وواشنطن في عاصمة سلطنة عُمان، مسقط، اليوم الجمعة، فيما شدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قبيل بدئها على أن بلاده جاهزة "للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطنيّ، أمام أي مغامرات أو مطالب مفرطة".

ودعا وزير الخارجية الإيراني، قبل أن تبدأ المبحاثات، إلى "الاحترام المتبادل"، مشدّدا على أن "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي" ومؤكدا "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط لا بدّ منها والأسس لاتفاق دائم".

