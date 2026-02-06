ترامب ينشر فيديو مسيء يظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين

أساء ترامب إلى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته من خلال نشر فيديو أظهرهما على هيئة قردين، قبيل أن يقوم بحذفه ويبرر البيت الأبيض أنه نشر "من طريق الخطأ" من قبل أحد الموظفين.

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مقطع فيديو مسيء يُروج لنظرية مؤامرة انتخابية، يُصوّر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، ما أثار استنكارا واسعا من شخصيات ديمقراطية.

نُشر المقطع، ومدته دقيقة، على منصة ترامب للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال". وفي ختامه، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على قردين لمدة ثانية تقريبا.

من الفيديو المسيء للزوجين أوباما على منصة ترامب قبيل حذفه (شاشة)

وكرر الفيديو مزاعم بأن شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لفرز الأصوات ساعدت في تزوير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن.

حصد الفيديو حتى صباح الجمعة أكثر من ألف إعجاب على منصة الرئيس، لكنه أثار انتقادات الديمقراطيين.

وندد به بشدة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب.

ونشر المكتب الإعلامي لنيوسوم على "إكس": "سلوك مُقزز من الرئيس. يتعين على كل جمهوري إدانة ذلك. الآن".

كما دان بن رودز، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، ما نشره ترامب. وكتب على "إكس": "على ترامب وأتباعه أن يقلقوا من أن الأميركيين في المستقبل سيحتفون بعائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما سيُنظر إليه هو كوصمة في تاريخنا".

ورفض البيت الأبيض الجمعة "الغضب المصطنع" في التعليقات الواردة بعد نشر ترامب للفيديو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان، إن "هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترامب على أنه ملك الغابة والديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم لايون كينغ". وقالت "رجاء، توقفوا عن هذا الغضب المصطنع، وتحدثوا عن مواضيع تهم الشعب الأميركي فعلا اليوم".

وقال البيت الأبيض الجمعة، إن أحد موظفيه نشر "من طريق الخطأ" الفيديو العنصري المسيء للزوجين أوباما، وأعلن حذف المنشور. وجاء في تصريح أدلى به مسؤول في البيت الأبيض، أن الفيديو "نشره موظف في البيت الأبيض من طريق الخطأ. وقد حُذف".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام 2025، كثّف ترامب استخدامه لمقاطع مفبركة وإن كانت تبدو قريبة من الواقع، على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدمها غالبا ليتباهى بنفسه بينما يسخر من منتقديه.

ونشر ترامب في العام الماضي فيديو تمّ إعداده بتقنية الذكاء الاصطناعي، يبدو فيه باراك أوباما وهو يُعتقل في المكتب البيضوي، ويظهر خلف القضبان مرتديا زيا برتقاليا.