عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني بعيد مفاوضات عُمان

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 15 كيانا وشخصين و14 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، عدد منها يرفع أعلام تركيا والهند والإمارات.

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني، بعيد جولة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في سلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إطار حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة" الأميركية.

وأضاف "بدلا من الاستثمار في رفاه شعبه وبناه التحتية المتهالكة، يواصل النظام الإيراني تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم وتكثيف قمعه داخل إيران".

وأوضحت الخارجية الأميركية، أن العقوبات الجديدة تستهدف 15 كيانا وشخصين و14 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، عدد منها يرفع أعلام تركيا والهند والإمارات.

يأتي هذا الإعلان بعدما اجتمع وفدان إيراني وأميركي في مسقط واتفقا على "مواصلة المفاوضات"، وفق ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كما يأتي ظل تصعيد ترامب تهديداته بالتدخل عسكريا في إيران، في أعقاب حملة القمع للتظاهرات في كانون الثاني/يناير، وقد نشر قوة بحرية كبيرة في الخليج.

وتؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة. وتحظر أيضا على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل معهم، تحت طائلة تبعات قانونية.